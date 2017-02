"Woman" bekommt Gratisschwester "Woman Flash"

Heft für jüngere Zielgruppe erscheint ab 9. März in einer Auflage von einer Million Stück

Wien – Die Verlagsgruppe News bringt ein neues Gratismagazin heraus. "Woman Flash" soll in einer Auflage von einer Million Stück an Haushalte und an belebten Orten verteilt werden, jedenfalls ausschließlich in Städten. Zielgruppe sind "aktive, junge und urbane Frauen im Alter zwischen 20 und 39 Jahren", berichtet "Horizont". Die Themen: "Shopping, Beauty, Essen & Trinken, News & Gossip, Ausgehen & Events, Familie & Wohnen sowie Do-it-Yourself".

"Woman Flash" soll ab 9. März zwischen März und Juni sowie September bis Dezember zweiwöchentlich erscheinen – alternierend zum Kaufmagazin "Woman", dessen Redaktion unter der Leitung von Euke Frank auch die Inhalte für das neue Gratismagazin liefert. (red, 16.2.2017)