Fasching: In welches Kostüm stecken Sie Ihr Kind?

Die Narrenzeit erlebt ihren jährlichen Höhepunkt. Kinder in lustigen Kostümen ziehen durch die Straßen und verbreiten gute Laune. Wie ist Ihr Kind verkleidet, und was war Ihr skurrilstes Kostüm?

"Rückblickend war mein bestes Kostüm Biene Maja: schwarze Strumpfhose, schwarzer Body, eine gelbe Schnur um den Bauch gewickelt, Tüllflügel und ein Haarreifen mit Fühlern. Sooo lieb, würd mich sofort wieder so verkleiden", erzählt eine Kollegin. Ins Büro wollte sie aber noch nie so kommen – schade eigentlich. Aber sei's drum!

Waren es vor ein paar Jahrzehnten noch Prinzessin, Cowboy, Indianer, Pirat, Feuerwehrmann, Marienkäfer, Biene Maja oder das männliche Pendant fauler Willi, sind Disneyfiguren heute meist die Favoriten unter den Kindern. Kaum ein Faschingsfest, wo keine Elsa oder Anna anzutreffen ist oder gar kein Superheld seine Superkräfte zur Schau stellt. Nemo watschelt im folgenden Video zwar gerade zu einer Halloweenparty, aber auch im Fasching finden sich so manche bunten Fische am Krapfenbuffet ein.

Süße Kostüme gibt es zuhauf. Was aber, wenn der Verkleidungswunsch doch etwas ungewöhnlicher ausfällt? Florian streifte sich einen Anzug über, legte eine rote Krawatte an, und auch ein kleiner Oberlippenbart war schnell aufgemalt. Schon war Florian Wiens Bürgermeister Michael Häupl. Dieses Kostüm ist in der Herstellung überschaubar, aber viele Eltern designen, basteln und nähen aufwendige Kostüme für ihre Kinder selbst – und das jedes Jahr. Das kann schon mal in Stress ausarten:

Der Gedanke "endlich Wochenende!" gefolgt von der Erinnerung "die Kinder brauchen Faschingskostüme".

Welches Kostüm wird Ihr Kind tragen?

Nähen Sie Kostüme für Ihr Kind selbst? Darf Ihr Kind selbst entscheiden, in welche Rolle es im Fasching schlüpft? Wie haben Sie in Ihrer Kindheit die Faschingszeit erlebt, und an welche lustigen Kostüme können Sie sich noch erinnern?

Schicken Sie uns Fotos!



foto: anya antonius Die 80er-Jahre in einem Bild.

Schicken Sie uns Fotos von Ihren schönsten, skurrilsten oder auch gruseligsten Verkleidungen aus Ihrer Kindheit an userfotos@derStandard.at – eine Auswahl wird veröffentlicht. (Judith Handlbauer, 22.2.2017)