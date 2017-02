Elisabeth Leopold erhält das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien

Am Mittwoch wurde im Wiener Rathaus das goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien an Frau Doktor Elisabeth Leopold verliehen. Sie wurde 1926 in Wien geboren, ist von Beruf Augenärztin und war, bis zu seinem Tod 2010, mit dem Kunstsammler Rudolf Leopold verheiratet. Seit der Gründung 1994 ist sie Vorstandsmitglied der Leopold Museum-Privatstiftung.