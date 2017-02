80 neue Monster: Bisher größtes "Pokémon Go"-Update angekündigt

Die zusätzlichen Monster kennt man von den Games "Pokémon Gold" und "Pokémon Silber"

Niantic und The Pokémon Company gaben bekannt, dass gegen Ende dieser Woche 80 zusätzliche Pokémon in "Pokémon Go" erscheinen werden – darunter Endivie, Feurigel und Karnimani. Trainer können den wilden Monstern auf den Entdeckungsjagden in ihren Nachbarschaften und Städten begegnen und sie dort fangen.

Zusätzlich zu den Pokémon, die zum ersten Mal im Spiel erscheinen, enthält das neueste Update auch Änderungen der Spielmechanik: Die neuen Herausforderungen an Trainer umfassen ein verändertes Spielverhalten bei Begegnungen, neue Entwicklungsitems, zwei neue Beeren und eine erweiterte Auswahl von Outfits und Accessoires für Trainer-Avatars.

pokémon go deutschland Neuer "Pokémon Go" Trailer

Neue Beeren im Einsatz

Die neuen Entwicklungsoptionen, die durch dieses Update von "Pokémon Go" eingeführt werden, ermöglicht es Spielern, ihre Pokémon mithilfe von Entwicklungsitems zu Pokémon zu entwickeln, die zuerst in der Johto-Region entdeckt wurden. Beim Fangen der Monster werden Trainer zwei neue Beeren einsetzen können – die Nanabbeere, die die Bewegungen eines Pokémon verlangsamt, und die Sananabeere, durch die sich die Anzahl der Bonbons verdoppelt, die ein Spieler erhält, wenn der nächste Fangversuch erfolgreich ist.

Weiterhin wird Trainern eine neue Auswahl von Kopfbedeckungen, Hemden, Hosen und anderen Artikeln zur Verfügung stehen, mit denen sie das Aussehen ihres Avatars individualisieren können. Auch im spielinternen "Pokémon Go"-Shop sollen zusätzliche Items erhältlich sein. (red, 15.2.2017)