TV- und Radiotipps für Donnerstag, 16. Februar

Kottan ermittelt, Hugo Portisch über Trump, Talk im Hangar 7: Burka, Kopftuch und Koran, Maybrit Illner: Muss Europa aufrüsten?, Stöckl mit Hugo Portisch und Wolf Biermann

20.15 BURGENLANDLER

Landkrimi: Kreuz des Südens

(Ö 2014, Barbara Eder) Polizist Tommy (Andreas Lust) kehrt nach einem aus dem Ruder gelaufenen Einsatz in seine Heimat zurück. Die ländliche Idylle endet nach einem Unfall im Zirkus abrupt. Einer der besseren Fälle der Reihe – dank Barbara Eder. Der Regisseurin von Thank You For Bombing und Copstories gelingt es, mit dem Einsatz von Laiendarstellern den typisch burgenländischen Ton einzufangen. Man achte auf die "Kopftüchlmafia"! Bis 21.45, ORF 2

foto: orf/lotus film/petro domenigg

21.00 MAGAZIN

Scobel: Die ungleiche Gesellschaft Die Kluft zwischen Arm und Reich wird größer. Darüber spricht Gert Scobel mit der Volkswirtin Dorothea Siems, dem Soziologen Steffen Mau und dem Politologen Christoph Butterwegge. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz Gericht: Die vergessene Tochter Es geht um die Ansprüche einer unehelichen Tochter, die von allen "vergessen" wurde: von ihrem leiblichen Vater genauso wie vom Notar, der nach dem Tod des Vaters die Verlassenschaft abwickelte. Bis 22.00, ORF 2

21.05 MAGAZIN

Trump und die Welt: Hugo Portisch Der Journalist feiert seinen 90. Geburtstag, eben ist ein Buch von ihm über Donald Trump erschienen. Im Gespräch mit Ingrid Thurnher skizziert Portisch die Szenarien der Zukunft. Um 21.45 Uhr folgt die Dokumentation Präsident Trump – Leben für den Erfolg: der Werdegang zum Multimilliardär und Staatsoberhaupt der USA. Bis 23.20, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Eingschenkt: Die "brennenden" Fragen des Sozialstaats Karin Heilmann, Sozioökonomin an der Wirtschaftsuniversität Wien, im Gespräch mit Martin Schenk über die Zukunft des Sozialstaats und über die "neuen sozialen Risiken", leistbares Wohnen, Gesundheit und Arbeit. Bis 21.35, Okto

21.55 POSTRÄUBER

Kottan ermittelt: Räuber und Gendarm (Ö 1980, Peter Patzak) Kottan (Lukas Resetarits) muss mit Schremser und Schrammel einen Überfall auf ein Postamt klären. Was zunächst professionell geplant scheint, nimmt groteske Züge an. Davon kann man nie genug kriegen. Danke, Rundfunk! Bis 23.35, ORF 1

foto: orf/satel-film

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Burka, Kopftuch und Koran – Woran scheitert die Integration? Gäste bei Michael Fleischhacker: Außenminister Sebastian Kurz, Herausgeberin Alice Schwarzer, Religionspäd agogin Nadire Mustafi und der Historiker Doron Rabinovici. Bis 23.25, Servus TV

22.15 TALK

Maybrit Illner: Zwischen Trump und Putin – muss Europa aufrüsten? Gäste: Ursula von der Leyen (Verteidigungsministerin), Oleg Krasnitzky (Gesandter der Botschaft der russischen Föderation in Berlin), Fred Kempe (Präsident Atlantic Council), Robin Niblett (Direktor Chatham House) und Wolfgang Blau (Digitalchef Condé Nast International). Bis 0.30, ZDF

22.25 DISKUSSION

Inside Brüssel Über Ceta-Abkommen, Freihandel und die Folgen der Automatisierung diskutiert ORF-Korrespondent Peter Fritz im EU-Parlament in Straßburg mit den Europa-Abgeordneten Karoline Graswan der-Hainz (SPÖ), Othmar Karas (ÖVP), Franz Obermayr (FPÖ) und Ivo Vajgl (Europäische Liberale, Slowenien). Bis 23.20, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco mit Angelika Ahrens: 1) Trump verunsichert Exporteure – Sorgen um Umsätze und Arbeitsplätze. 2) Flexibler arbeiten – die Probleme mit der Arbeitszeit. 3) Kälte kostet: Mehrausgaben für Heizung und Gemüse, Medikamente und Streusalz. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Hugo Portisch und der Liedermacher Wolf Biermann sind Barbara Stöckls Gäste. Bis 0.05, ORF 2