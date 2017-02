One-Erni-Show: Erni Mangold bei "Willkommen Österreich"

Sie küsste Männer dann, "wenn's einem schlecht gegangen ist oder wenn er sehr nett war". Das sind klare Kriterien, die sie da Frauen nonchalant mitgab

"Angeblich ist sie 900 Jahre alt und steht immer noch auf der Bühne", kündigte Christoph Grissemann die Schauspielerin Erni Mangold am Dienstag in Willkommen Österreich im ORF an. Und dann marschierte die tatsächlich 90-Jährige schon mit festen, hurtigen Schritten einher, den Blick unbeirrt auf den Boden gerichtet, und an den Gastgebern vorbei.

Nachdem sie Grissemann und Dirk Stermann mit Mühe abgefangen und links, rechts geküsst hatten, wischte sich die jugendliche Dame noch die Wangen ab, bevor sie es sich mit einem Glas Rotwein gemütlich machte. Es folgte ein One-Woman-Show vom Feinsten. Gefragt, ob sie Männer küsse, konterte sie wie aus der Pistole: "Wann?" "Wann immer du willst", gab ein sichtlich entzückter Grissemann zurück. "Wenn's halt nötig war, mein Gott", erklärte Mangold. Sie küsste Männer dann, "wenn's einem schlecht gegangen ist oder wenn er sehr nett war". Das sind klare Kriterien, die sie da Frauen nonchalant mitgab. Sie sei aber, betonte sie, "eine fabelhafte Küsserin, aber man muss sich ja nicht unbedingt abschlecken". Wohl wahr.

Gekommen war Mangold eigentlich wegen der Neuauflage ihrer gemeinsam mit der STANDARD-Redakteurin Doris Priesching niedergeschriebenen Erinnerungen Lassen Sie mich in Ruhe. Als ihre Gastgeber Nacktfotos der jungen Mangold aus Selbigem in der Sendung zeigen wollten, protestierte Mangold aber. Die Leute sollen sich das Buch gefälligst kaufen.

Der zweite Gast des Abends, Thomas Rabitsch, Keyboarder und Wegbegleiter von Falco, wirkte daneben brav wie ein Sängerknabe. Mangold willigte schließlich ein, mit 110 wieder in die Show zu kommen. Bleibt zu hoffen, dass Stermann und Grissemann dann noch rüstig genug sind. (Colette M. Schmidt, 15.2.2017)