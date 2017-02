Bauunternehmer ließ 28-Jährigen in Wien von Schlägertrio verprügeln

Opfer wurden beide Unterarme gebrochen – Streitigkeiten mit Installateur vermutlich Auslöser – Festnahme von mutmaßlichem Auftraggeber und einem der Täter

Wien – Ein Schlägertrio soll im Auftrag eines Bauunternehmers am Dienstag einem 28-Jährigen in Wien-Favoriten beide Unterarme gebrochen und eine Rissquetschwunde am Kopf zugefügt haben. Die Angreifer attackierten den Mann nicht nur mit Fäusten und Tritten, sondern auch mit einem Schlagstock, berichtete die Polizei. Zuletzt richteten sie dem Opfer noch "schöne Grüße" aus.

Ein Angreifer wurde festgenommen, da der in ein Spital eingelieferte Mann den Namen des Mannes nennen konnte, sagte Polizeisprecher Thomas Keiblinger. Der Bruder des Opfers, ein Installateur, gab an, mit dem mutmaßlichen Auftraggeber im Streit zu liegen. Bei dem Bauunternehmer fanden die Einsatzkräfte schließlich eine Schusswaffe, die er halbgeladen mit sich führte. Auch er wurde festgenommen.

Das Motiv für die Attacke bei einem Schnellimbiss in der Quellenstraße war am Mittwoch nicht bekannt. Nach den zwei weiteren Angreifern wurde noch gefahndet. (APA, 15.2.2017)