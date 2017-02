User-Reiseführer: Wohin in Thailand?

Was muss man unbedingt erleben, anschauen, probieren? Lassen Sie uns an Ihren Reiseerfahrungen teilhaben!

Die Metropole Bangkok am Chao-Phraya-Fluss spaltet die Gemüter. Entweder man ist von der lebendigen Stadt mit ihren über acht Millionen Einwohnern, Hochhäusern, Straßenmärkten, Tempeln, Palästen und dem starken Verkehr fasziniert, oder man will sie so schnell wie möglich verlassen und in ruhigere Gegenden reisen. Nach Ayutthaya oder Sukhothai beispielsweise. In den Hauptstädten längst vergangener Königreiche radelt man dann zwischen immer noch prachtvollen Tempelruinen und riesengroßen, lächelnden Buddhastatuen herum und fühlt sich in eine andere Welt versetzt.

Von der Großstadt ins Südseeparadies

Doch in Thailand locken auch die mehr als 500 Inseln und Inselchen im fast schon unwirklich helltürkisen Meer. Taucher, Familien, Partyvolk, Backpacker – kaum jemand, der den Zauber des Insellebens nicht auf seine Art genießen kann.

Überkommt einen der Hunger, ist die nächste Garküche mit Sicherheit nicht weit. Einflüsse der indischen, chinesischen und europäischen Küche verschmelzen hier zu einem unverwechselbaren Geschmackserlebnis. Dazu ein kaltes Chang-Bier, und das Urlaubsgefühl ist perfekt!

Was lieben Sie an Thailand?

Was sind Ihre Geheimtipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Museen muss man besucht haben?



Was sind die besten Souvenirs?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Insel fanden Sie am schönsten? Welche Orte sollte man meiden?

Welche unvergesslichen Momente haben Sie in Thailand erlebt? Posten Sie Ihre Tipps und Erfahrungsberichte im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 20.2.2017)