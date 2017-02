Deutsche Media Broadcast will sich von analogen UKW-Antennen trennen

Für Hörer soll sich nichts ändern

Einer der größten Dienstleister für die deutsche Medienbranche, Media Broadcast, steht vor dem Verkauf seiner analogen UKW-Antennen und -Sender. Bis Mitte kommenden Jahres wolle sich das Unternehmen von dem Bereich komplett trennen und künftig ganz auf die digitalen Wachstumsfelder konzentrieren, kündigte die Tochterfirma der Freenet-Gruppe am Mittwoch in Köln an.

"Alle Kundenverträge werden eingehalten"

Für die Hörer von UKW-Programmen werde sich durch den Eigentümerwechsel nichts ändern, sie könnten alle Programme wie bisher empfangen. "Alle Kundenverträge werden eingehalten", sagte Unternehmenschef Wolfgang Breuer der Deutschen Presse-Agentur.

Für viele private Rundfunksender und öffentlich-rechtliche Anstalten bietet Media Broadcast Komplettlösungen zur Verbreitung der Signale über terrestrische UKW-Sender. Mit seinen Kunden werde das Unternehmen in den nächsten Wochen Möglichkeiten zur Übernahme der UKW-Antennen ausloten. Media Broadcast erwirtschaftet mit etwa 700 Beschäftigten einen jährlichen Umsatz von rund 300 Mio. Euro. (APA, 15.2. 2017)