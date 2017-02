"Crash Bandicoot": So schön ist das Remake

Erste Screenshots zur remasterten "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" aufgetaucht

Dieses Jahr noch soll der populäre 90er-Plattformer "Crash Bandicoot" in einer rundum remasterten Version neu aufgelegt werden. Activsion gab vergangenen Dezember einen ersten Einblick in das Remake. Nun sind die ersten Screenshots zum Spiel ins Netz gelangt – sehr zur Freude der Fans der 20 Jahre alten Serie, die sich in Branchenforen bereits über jedes Detail austauschen.

Die Neuauflage bündelt die Teile "Crash Bandicoot", "Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back" und "Crash Bandicoot: Warped" zu einem Paket und verspricht eine grundlegend überarbeitete Grafik und ein modernisiertes technisches Gerüst. Die "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" soll für PS4 erscheinen. (zw, 15.2.2017)