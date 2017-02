Facebook will nun auch TV-Geräte erobern

Neue Apps angekündigt – Videos werden nun automatisch mit Tönen abgespielt

Facebook will eine neue Welt erobern: Der Fernseher. Dafür will das Unternehmen "schon bald" Apps für Smart-TV-Geräte von Samsung sowie für Apple TV und den Amazon Fire TV-Stick veröffentlichen. Weitere Plattformen sollen folgen. Über die Apps bekommen Nutzer jene Videos zu sehen, die sie auch in ihren News-Feeds finden. Auch soll man darüber auch Live-Streams sehen.

"Ein Display für Werbung"

Mit dem Schritt versucht Facebook mehr Kunden mit seiner Werbung zu erreichen. Fernseher sind für das Unternehmen ein "weiteres Display", auf dem man ebenfalls zu finden sein will. Es bleibt aber fraglich, ob viele Nutzer Facebook am TV-Gerät nutzen werden.

sulzbacher

Zusätzlich wartet die Facebook-App mit einem neuen Feature auf. Videos werden automatisch mit Tönen abgespielt, wenn das Smartphone nicht auf stumm geschalten ist – ähnlich wie bei nerviger Online-Werbung. Auch füllen die angezeigten Videos das gesamte Display aus. Und die App bietet einen Bild-in-Bild-Modus. (red, 15.2. 2017)