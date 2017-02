TV- und Radiotipps für Mittwoch, 15. Februar

In meinem Himmel (The Lovely Bones, USA 2009, Peter Jackson) Die 14-jährige Susie Salmon wird Opfer eines brutalen Verbrechens. Von einer magischen Zwischenwelt aus sieht sie, wie ihre Familie zu zerbrechen droht. Aber auch ihren Mörder George Harvey beobachtet sie. Sehenswerter Thriller mit. Bis 2.10, ORF 2

Weltjournal +: 100 Jahre – Alt und glücklich in Okinawa Die japanische Insel Okinawa gilt als Heimat der ältesten Menschen der Welt. Seit langem versuchen Forscher dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, das zu einer so hohen Lebenserwartung bei anhaltender Vitalität führt. Bis 00.10, ORF 2

Quantensprung Andreas Jäger und Umweltmediziner Hans-Peter Hutter erklären, was genau Feinstaub ist, wie er entsteht, welche Auswirkungen er hat und was man dagegen tun kann. Bis 22.00, ORF 3

Heute konkret: Kaputte Rodel in der Turnstunde – Wer haftet? Was passiert, wenn ein Schüler etwas kaputtmacht? Sind Schulen versichert? Muss der Schüler den Schaden begleichen? Marvin Wolf hat recherchiert. Bis 18.51, ORF 2

Radiotipps für Mittwoch

14.05 MAGAZIN

Von Tag zu Tag: Wie wir weise werden – Die Erforschung eines Ideals Ist Weisewerden oder -sein ein Lebensziel, und lässt sich Weisheit erlernen, oder ist sie eine Gabe? Psychologin Judith Glück und Barbara Zeithammer suchten nach Antworten. Bis 14.40, Ö1

14.40 MAGAZIN

Moment – Leben heute: Spezialführungen für Menschen mit Demenz Die Begegnung mit Kunst ist für Menschen mit Gedächtnisschwäche nicht selten eine Art Selbsterfahrung, bei der Erinnerungen an früher aufkommen. Bis 14.55, Ö1

18.25 DISKUSSION

Journal-Panorama: Arbeiten bis zum Umfallen? "Flexibler arbeiten" wird derzeit vehement gefordert. Die Sozialpartner sollen eine Regelung dafür finden, auch Zwölf-Stunden-Arbeitstage sollen möglich sein. Bei Astrid Plank diskutieren unter anderem Christoph Klein von der Arbeiterkammer und Sozialrechtsexperte Rolf Gleißner von der Wirtschaftskammer. Bis 18.55, Ö1

19.00 MAGAZIN

Homebase Josef Hader, Regiedebütant, Drehbuchautor, Schauspieler und immer noch Kabarettist spricht mit Anna Katharina Laggner über seinen künstlerischen Antrieb, den Mut, Neues zu probieren und natürlich seinen neuen Film Wilde Maus. Bis 22.00, FM4

21.00 MAGAZIN

Salzburger Nachtstudio: Die Macht des Wortes in den Medien "Atem der Demokratie", "die vierte Macht im Staat", "Grundstein der Gesellschaft": Das sind die Zuschreibungen, die mit Medien verbunden werden. Heute kann jeder und jede im Netz kommunizieren, was er oder sie will. Was braucht es in Zukunft für einen Journalismus im Sinne der Aufklärung, und welche Medien können sich diesen leisten? Elisabeth J. Nöstlinger sucht nach Antworten. Bis 22.00, Ö1 (Astrid Ebenführer, 15.2.2017)

