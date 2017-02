Wiener Weltraumfirma hält Telekom-Satelliten in richtiger Position

Ruag Space liefert an Airbus zehn Positionier-Mechanismen für elektrische Antriebe von Telekom-Satelliten

Wien – Die Wiener Weltraumfirma Ruag Space hat – basierend auf einem mehrjährigen Rahmenvertrag mit Airbus Defence and Space in Toulouse (Frankreich) – den Auftrag für den Bau von zehn Positionier-Mechanismen für elektrische Antriebe von Telekom-Satelliten erhalten. Dienstag Abend startete "Sky Brazil-1" der erste Satellit mit dem rot-weiß-roten "Steuer" mit einer Ariane 5-Rakete in den Orbit.

Neben chemischen Triebwerken werden auf Satelliten vermehrt elektrische Antriebe eingesetzt, um sie auf ihrer korrekten Position im All zu halten. Solche elektrischen Triebwerke haben nur sehr geringen Schub, müssen also lange laufen, um ihre Wirkung zu erzeugen. Deshalb ist es notwendig, die Antriebe exakt auszurichten – wofür Positioniermechanismen mit geringer Masse bei gleichzeitig hoher Steifigkeit und hoher Präzision benötigt werden.

Nächster Start Ende Februar

Ruag Space liefert nun solche Positioniermechanismen für elektrische Satellitenantriebe für die "Eurostar E3000-Plattform" von Airbus. Pro Satellit werden dabei zwei dieser Mechanismen zum Einsatz kommen. Der erste auf dieser Plattform aufgebaute Satellit ist "Sky Brazil-1", der am Dienstag Abend mit einer europäischen Ariane-5 Rakete vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana gestartet ist und Brasilien mit Fernsehprogrammen beliefern soll. Der nächste auf dieser Plattform aufgebaute Satellit ("SES 10") soll bereits Ende Februar starten. Dafür lieferte Ruag Space zudem Kommunikationstechnologie. (APA, red, 15.2.2017)