Halbbruder Kim Jong-uns soll in Malaysia vergiftet worden sein

Medien: Zwei nordkoreanische Agentinnen sollen den Diktatorenbruder am Flughafen von Kuala Lumpur getötet haben

Seoul – Der Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un ist Medienberichten zufolge in Malaysia getötet worden. Zwei Frauen, bei denen es sich vermutlich um nordkoreanische Agentinnen handle, hätten Kim Jong-nam am Flughafen von Kuala Lumpur vergiftet, berichtete der Sender TV Chosun am Dienstag unter Berufung auf südkoreanische Regierungskreise. Die Frauen seien auf der Flucht.

Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap meldete, Kim sei bereits Montagfrüh getötet worden, nannte aber keine Details zu den Umständen. Die malaysische Polizei erklärte, ein noch nicht identifizierter Nordkoreaner sei auf dem Weg vom Flughafen in ein Krankenhaus gestorben.

In Ungnade gefallen

Der 45-Jährige war der älteste Sohn des 2011 verstorbenen Machthabers Kim Jong-il und wurde lange als Kronprinz der de-facto-Herrscherdynastie des stalinistisch regierten Landes gesehen. Nachdem er zu Beginn der 2000er-Jahre beim Pjöngjanger Regime in Ungnade gefallen war, flüchtete Kim aus Nordkorea nach Macau. 2001 wurde er in Tokio mit einem gefälschten Reisepass der Dominikanischen Republik verhaftet, er soll sich auf dem Weg in den Vergnügungspark Disneyland befunden haben. (red, APA, 14.2.2017)