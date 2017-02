Häupl für Alkoholverbot an Wiener Bahnhöfen

Entscheidung soll im Sommer fallen – "Argument, dass damit ein Verdrängungsprozess einsetzt, halte ich für nicht tauglich"

Wien – Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) kann sich ein derzeit wieder heftig diskutiertes Alkoholverbot an Wiener Bahnhöfen vorstellen. Man werde das jetzt ordentlich diskutieren, sagte er am Dienstag. Eine Entscheidung soll es laut Häupl noch im Sommer geben.

"Ich halte es für durchaus sinnvoll und richtig, dass man darüber neuerlich eine Diskussion beginnt. Denn das Argument, dass damit ein Verdrängungsprozess einsetzt, halte ich für nicht tauglich", meinte der Bürgermeister und widersprach damit dem städtischen Drogenkoordinator Michael Dressel. Dieser hatte zuvor im APA-Interview gemeint, dass ein generelles Alkoholverbot etwa am Praterstern "nicht wirklich etwas bringt", weil sich dadurch das Problem lediglich verlagern würde.

Häupl verwies auf einen entsprechenden Feldversuch in Dornbirn. Man werde die Ergebnisse in die Entscheidung in Wien einbeziehen. Die ÖBB hatte bereits vor Tagen wissen lassen, dass man sich in Sachen Alkoholverbot an den Wünschen der Stadtregierung orientieren werde. (APA, 14.2.2017)