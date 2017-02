Deutliche Mehrheit im EU-Parlament für Ceta erwartet

Karas und Lunacek erwarten Zustimmung von 400 Abgeordneten – Graswander-Hainz: Fallen mit Nein Bundeskanzler nicht in den Rücken.

Straßburg – Österreichs EU-Abgeordnete erwarten sich eine mehr oder minder deutliche Mehrheit bei der Abstimmung über das Handelsabkommen mit Kanada, Ceta, am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. Der ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas und die grüne Delegationschefin Ulrike Lunacek rechnen mit gut 400 der 751 Mandatare, die zustimmen sollten. Auch die SPÖ-Europamandatarin Karoline Graswander-Hainz, die wie die Grünen Ceta ablehnen, glaubt, dass nur 70 der gut 190 sozialdemokratischen Mandatare letztlich dem Freihandelsabkommen ihren Sanktus geben werden.

Karas verwies am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg auf die Bedeutung von Ceta für ein exportorientiertes Land wie Österreich. Gerade nach dem Brexit sei ein Abschluss solcher Handelsabkommen besonders wichtig. Es gehe auch darum, das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen. Er wundere sich, warum SPÖ und Grüne auf den Spuren des FPÖ-Europaabgeordneten Harald Vilimsky in dieser Frage wandelten. Wichtiger wäre es, auch bei komplexen Themen mit den Bürgern zu reden, denn wirtschafts- und europapolitisch spreche nichts gegen eine Zustimmung.

Abkommen "muss auch fair sein"

Nach der Aufkündigung des transatlantischen Handelsübereinkommens durch US-Präsident Donald Trump würden zahlreiche Staaten nach Europa kommen und wollten mit der EU Handelsabkommen verhandeln. "Europa kann zum Nukleus werden gegen Protektionismus und für die Gestaltung von Handelsabkommen".

Graswander-Heinz wies zurück, dass die SPÖ-Delegation mit ihrer Ablehnung Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) in den Rücken fallen würden. Aber ein modernes Handelsabkommen müsse auch fair sein. Deshalb hätten die SPÖ-Europaparlamentarier noch in einigen Punkten Bedenken und hätten Nachbesserungen gewünscht. Deswegen sollte die Abstimmung, die für Mittwoch vorgesehen ist, um zwölf Monate verschoben werden. Das EU-Parlament sei zu wenig über die Schiedsgerichte eingebunden.

Grüne Kritik an der SPÖ

Der FPÖ-Europamandatar Franz Obermayer setzt auf den österreichischen Nationalrat. Sollte dabei ebenfalls eine Zustimmung zu Ceta kommen, solle der dringende Antrag auf eine Volksabstimmung gestellt werden. Kritik übte er an Ceta wegen einer Aushöhlung des Verbraucherschutzes.

Der grüne EU-Abgeordnete Michel Reimon sagte, die Ablehnung der SPÖ heute sei ein symbolischer Akt, der Ceta nicht verhindern könne. Notwendig wäre es, dass die SPÖ auch im Nationalrat dagegen stimme. Reimon bemängelte, dass Ceta alles einbetoniere und Staaten nicht mehr herauskommen könnten. Er konzedierte aber gleichzeitig, dass es derzeit ein "völliges juristisches Durcheinander" gebe.

Die liberale EU-Mandatarin Angelika Mlinar unterstützt Ceta "ganz klar". Die Ablehnung der SPÖ-Mandatare sei nicht nachvollziehbar. (APA, 14.2.2017)