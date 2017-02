GfK: Smartphone-Markt wächst in diesem Jahr um fünf Prozent

Nachfrage in Westeuropa konstant – Wachstum in China, Osteuropa und Lateinamerika

Der weltweite Markt für Smartphones wird in diesem Jahr nach Einschätzung der Konsumforscher der GfK weiter leicht wachsen. Die GfK rechnet mit einer Nachfrage von bis zu 1,48 Milliarden Stück, wie das Unternehmen am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das wäre ein Plus um fünf Prozent.

1,41 Milliarden Computer-Handys verkauft

Im vergangenen Jahr seien weltweit 1,41 Milliarden Computer-Handys verkauft worden – ein Zuwachs von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit den Geräten wurde knapp 430 Mrd. Dollar (knapp 405 Mrd. Euro) Umsatz gemacht – 7,7 Prozent mehr als 2015.

In Westeuropa bleibe die Nachfrage wegen des gesättigten Marktes voraussichtlich konstant. In China, Zentral- und Osteuropa sowie in Lateinamerika wachse die Nachfrage dagegen. "Kein anderes Technologieprodukt wird von den Verbrauchern so intensiv genutzt wie das Smartphone", sagte GfK-Telekommunikationsexperte Arndt Polifke. Die Nachfrage bleibe daher auch in gesättigten Märkten stabil. Märkte in Schwellenregionen wie dem Nahen Osten, Afrika sowie Asien seien noch weit davon entfernt, gesättigt zu sein. (APA, 14.2. 2017)