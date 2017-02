Erneut Haftbefehl gegen Samsung-Chef beantragt

Spitzenmanager soll in Korruptionsskandal verwickelt sein

Im Korruptionsskandal um Südkoreas Präsidentin Park Geun Hye beantragen die Sonderermittler ein zweites Mal Haftbefehl gegen Samsung-Chef Jay Y. Lee. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Auch gegen einen Spitzenmanager des zum Konglomerat gehörenden Smartphone-Herstellers Samsung Electronics werde Haftbefehl beantragt.

Erster Haftantrag zurückgewiesen

Zu den Vorwürfen äußerten sich die Ermittler nicht. Den ersten Haftantrag gegen Lee hatte ein Gericht in Seoul im Jänner zurückgewiesen. Früheren Angaben zufolge wird Lee vorgeworfen, umgerechnet 34 Mio. Euro Schmiergeld an Organisationen von Parks Freundin Choi Soon Sil gezahlt zu haben. Damit soll er versucht haben, sich die Zustimmung eines staatlichen Pensionsfonds zu einer milliardenschweren Firmenfusion innerhalb der Gruppe zu sichern und seine Machtposition zu festigen. Lee bestreitet die Bestechungsvorwürfe. (Reuters/APA, 14.2.2017)