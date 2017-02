Weg frei für Millionenklage gegen Lance Armstrong

US-Gericht ermöglicht Prozess wegen Betrugs gegen ehemaligen Rad-Star wegen Betrug – Schadenssumme könnte beinahe 100 Millionen Dollar betragen

Washington – Lance Armstrong muss mehr denn je eine hohe Millionenstrafe fürchten. Ein Gericht in der US-Hauptstadt Washington, D.C. wies einen Antrag des ehemaligen Radstars auf Klageabweisung zurück und ebnete somit den Weg für einen Schadenersatzprozess.

Armstrong, dem wegen Dopings seine sieben Tour-de-France-Titel aberkannt wurden, muss sich wegen der Behauptung falscher Tatsachen zu Lasten der Postbehörde US Postal Service vor Gericht verantworten. Das halbstaatliche Unternehmen, von 1996 bis 2004 Namenssponsor von Armstrongs Team, will rund 96 Millionen Dollar (86 Millionen Euro) einklagen und wird dabei von Anwälten der US-Regierung vertreten.

US Postal habe nichts von Armstrongs Dopingpraktiken gewusst und hätte andernfalls, so argumentieren die Anwälte, keine millionenschweren Sponsorenzahlungen geleistet. Armstrong und sein Rechtsbeistand betrachten die Forderung hingegen als gegenstandslos und wollten geltend machen, dass das Unternehmen von der gemeinsamen Zusammenarbeit profitiert habe. Die Regierung brachte dagegen Schätzungen über 1,5 Milliarden Pressemeldungen in Stellung, die die US-Post seit Einbringen der Klage 2010 mit Armstrongs Doping in Verbindung bringen. Ein Richter im District of Columbia entschied laut einem Bericht auf cyclingnews.com nun, dass eine Jury über den wahren Schaden entscheiden müsse.

Tailwind Sports, Eigner und Betreiber von Armstrongs US-Postal-Team hatte von 2000 bis 2004 32,267 Millionen Dollar kassiert, die Jury könnte eine Schadenersatzzahlung über den dreifachen Betrag festsetzen. Ob Armstrong Teilhaber des Unternehmens war, ist unklar.

Landis wäre saniert

Treibende Kraft des Prozesses ist auch Armstrongs früherer Teamkollege Floyd Landis, selbst überführter Doper, dem der Toursieg 2006 aberkannt worden war. Mit Landis hatte sich der Texaner später überworfen. Als Whistleblower kann Landis im Falle eines Schuldspruchs gegen Armstrong mit einer Belohnung von rund einem Drittel der Streitsumme rechnen. (sid, red, 14.2017)