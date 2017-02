Schieder hofft auf breite Zustimmung zu Wahlrecht

SPÖ-Klubchef kündigt Inhalte der Wahlrechtsreform für Mittwoch an – Neos-Kritik "typische Oppositionsreaktion"

Wien – SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder strebt für die Neuerungen im Wahlrecht eine möglichst breite Einigung an. Inhalte verriet er am Dienstag vor dem Ministerrat nicht, stattdessen verwies Schieder auf die geplante Pressekonferenz mit ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka am Mittwoch. Die Neos-Kritik wies er zurück.

Man werde am Mittwoch die Vorstellungen von SPÖ und ÖVP zum neuen Wahlrecht präsentieren, dabei handle es sich um jene Punkte, die man für mehrheitsfähig erachtet. Die Vorschläge werde man dann mit den anderen vier Parteien erörtern. Es sei "ganz normal", dass man gemeinsam als Regierungsparteien überlege, wofür man in den Verhandlungen mit den anderen Parteien eintritt, betonte Schieder. Grüne und Neos hatten kritisiert, in die Verhandlungen nicht eingebunden zu sein.

Wiewohl der entsprechende Unterausschuss zum Wahlrecht noch nicht getagt hat, verwies Schieder darauf, dass es zu dem Thema laufende Gespräche gebe. Die Kritik der Neos, qualifizierte Schieder als "typische Oppositionsreaktion" ab. (APA, 14.2.2017)