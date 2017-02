Modder bastelt Konsolen-Laptops aus PS4 Pro und PS4 Slim

Interessierte müssen jedoch einige Scheinchen hinblättern, um so ein Playbook ihr Eigen nennen zu können

Der Modder Ed Zarick ist für seine Laptop-Kreationen bekannt, die er aus Sonys Playstation 4 und Microsofts Xbox One bastelt. Nun hat er sich über die neuen Konsolen hergemacht und aus der Playstation 4 Pro und aus der Slim ebenfalls sogenannte Playbooks entworfen, die allerdings ein kleines Manko haben: fehlende Akkus.

eddie zarick Die vorgestellten Playbooks.

Auch zum Spielen auf einem TV geeignet

Wie die bisherigen Konsolen-Laptops verfügen die neuen Modelle über ein tragbares Gehäuse mit integriertem Bildschirm. Das Display der Playstation 4 Slim hat eine Größe von 19 Zoll, womit diese Ausführung kleiner ausfällt als die 22 Zoll großen Vorgänger. Neben einigen USB-Ports ist auch ein HDMI-Splitter verbaut, der es Käufern ermöglichen soll, auch regulär auf dem Fernseher zu spielen.

Laut Zarick ist es allerdings nicht möglich, einen Akku in die Laptops zu verbauen, weil der Strom in kürzester Zeit verbraucht werden würde.

Individuelle Playstation 4

Auch Sonderanfertigungen stellt Ed Zarick gerne her. Für einen Kunden verbaute er eine Playstation 4 Pro mit einem 24-Zoll-Bildschirm. Außerdem hat er auch ein Android-Touch-Screen in das Gehäuse integriert, über das die PlayStation App genutzt werden kann. "Es ist nicht so leicht transportierbar wie das Playbook 4S.", sagt Zarick über die Größe des Geräts. "Du hast vielleicht Probleme damit, es in einer Tasche mitzunehmen."

Der Modder nimmt individuelle Bestellungen entgegen, die allerdings nicht ganz billig sind. Für ein Playbook 4 Slim müssen Interessierte 1.495 US-Dollar hinblättern, und immer noch 1.195 US-Dollar, falls der Käufer seine eigene Konsole zum Verbauen einschickt. Außerdem erweitert er auf Wunsch den Festplattenspeicher. (rhe, 14.2.2017)