"Toni Erdmann" ist für deutsche Kritiker bester Film des Jahres

Berlin/Wien – Maren Ades schon vielfach ausgezeichnete Tragikomödie "Toni Erdmann" ist vom Verband der deutschen Filmkritik (VdFk) zum besten Spielfilm des vergangenen Jahres gewählt worden. Außerdem gewann die Produktion in den Kategorien Drehbuch (Maren Ade) und Schnitt (Heike Parplies), wie der Verband am Montagabend in Berlin mitteilte.

filmladen filmverleih

Die deutsch-österreichische Koproduktion mit "Toni Erdmann"-Darsteller Peter Simonischek ist bei den Oscars am 26. Februar für den Preis in der Kategorie Bester Fremdsprachiger Film nominiert

Weitere Preise

Die Preise für den besten Kinderfilm und den besten Dokumentarfilm erhielten "Auf Augenhöhe" von Evi Goldbrunner und Joachim Dollhopf sowie Ulrike Ottingers "Chamissos Schatten", der sich auf den Spuren des Naturforschers und Dichters Adelbert von Chamisso bewegt.

Zur besten Darstellerin kürten die Kritiker Lilith Stangenberg in Nicolette Krebitz' Film "Wild", als bester Darsteller setzte sich Josef Hader als Stefan Zweig in "Vor der Morgenröte" gegen die Konkurrenz durch. Der Ehrenpreis ging an die aus Zwickau stammende Dokumentarfilmerin und Regisseurin Helke Misselwitz, die nach Meinung der Kritiker deutsche Geschichte aus neuen Perspektiven zeigt.

Mit dem Preis der deutschen Filmkritik werden seit 1956 Filme ausgezeichnet, die laut Verband "nicht nach wirtschaftlichen, länderspezifischen oder politischen Kriterien bewertet werden, sondern ausschließlich nach künstlerischen". Über die Vergabe entschieden mehrere Jurys. (APA, 14.2.2017)