Kartellbehörde: Bankomatgebühren sind nicht zielführend

Banken haben laut Wettbewerbsbehörde zu viele Möglichkeiten, die Kosten auf anderem Weg auf die Kunden abzuwälzen

Wien – Die Bundeswettbewerbsbehörde hat am Dienstag das Ergebnis ihrer Untersuchung zur Regulierung von Bankomatgebühren veröffentlicht. Die Kartellwächter kommen darin zum Schluss, dass ein Verbot von Bankomatgebühren "nicht zielführend" sei, da Banken zahlreiche Ausweichmöglichkeiten hätten, die Kosten hereinzubekommen.

Als Begründung wird angeführt, dass die Zahl der Bankomaten der beiden Drittanbieter First Data und Euronet in den letzten Jahren gestiegen ist. "Ein Verbot von Bankomatgebühren könnte dazu führen, dass Drittanbieter aus dem Markt ausscheiden und die Anzahl der Bankomaten merklich zurückgeht", heißt es in der Stellungnahme.

Mehr Transparenz

Stattdessen empfiehlt die Behörde die Erhöhung der Transparenz bei Kontokonditionen und den Abbau von Barrieren beim Wechsel zu einer anderen Bank. Das würde den Wettbewerb im Girokontengeschäft fördern, heißt es. Als weitere Maßnahme könne "unter Umständen" eine Regulierung der Gebührenverrechnung zwischen Banken und Bankomatbetreibern sinnvoll sein.

Laut der Untersuchung nutzen 95 Prozent der Bankkunden ihre Bankomatkarte zur Bargeldbehebung, 76 Prozent verwenden sei, um bargeldlos zu bezahlen. Die Verbreitung der bargeldlosen Kartenzahlungen hat demnach in den letzten Jahren deutlich zugenommen, während die Anzahl der Bankomatbehebungen in etwa gleich geblieben ist.

Unbekannte Kosten

Welche Kosten anfallen, weiß nur eine Minderheit: 43 Prozent der Bankomatkarteninhaber kennen die Kosten ihres Girokontos nicht. Nur jeder fünfte Bankkunde kennt seine Kosten im Detail.

In Österreich gibt es rund 9,8 Millionen Bankomatkarten, 8.700 Bankomaten und rund 120.000 Bankomatkassen (Bezahlterminals). Die meisten Bankomaten werden von Banken selbst betrieben, rund jeder sechste dagegen von den Zahlungsdienstleistern First Data und Euronet. Bankomatkassen werden insbesondere vom Einzelhandel und der Gastronomie aufgestellt. Mit österreichischen Bankomatkarten werden durchschnittlich pro Monat zwei bis drei Bankomatbehebungen und rund vier bargeldlose Zahlungen an Bankomatkassen durchgeführt. (red, 14.2.2017)