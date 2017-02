Kartellbehörde: Bankomatgebühren sind nicht zielführend

Banken haben laut Wettbewerbsbehörde zu viele Möglichkeiten, die Kosten auf die Kunden abzuwälzen

Wien – Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat am Dienstag ihre Untersuchung zur Regulierung von Bankomatgebühren veröffentlicht. Die Kartellwächter kommen darin zum Schluss, dass ein Verbot von Bankomatgebühren "nicht zielführend" sei, da Banken zahlreiche Ausweichmöglichkeiten hätten, die Kosten hereinzubekommen.

Als weitere Begründung wird angeführt, dass die Zahl der Bankomaten der beiden Drittanbieter First Data und Euronet in den letzten Jahren gestiegen ist. "Ein Verbot von Bankomatgebühren könnte dazu führen, dass Drittanbieter aus dem Markt ausscheiden und die Anzahl der Bankomaten merklich zurückgeht", heißt es in der Stellungnahme.

Mehr Transparenz

Stattdessen empfiehlt die Behörde die Erhöhung der Transparenz bei Kontokonditionen und den Abbau von Barrieren beim Wechsel zu einer anderen Bank. Das würde den Wettbewerb im Girokontengeschäft fördern, heißt es. Als weitere Maßnahme könne "unter Umständen" eine Regulierung der Gebührenverrechnung zwischen Banken und Bankomatbetreibern sinnvoll sein.

Das Geschäftsmodell der Drittanbieter baut auf den Erträgen aus den Gebühren auf, die sie für jede Fremdbehebung von den kartenausgebenden Banken erhalten. Seit 2016 ist es aber auch möglich, dass die Bankomatbetreiber auf diese Gebühr verzichten und stattdessen eine "Abhebungsgebühr" beim Karteninhaber direkt einheben.

Das machte sich Euronet zu Nutze und verrechnet seit Juli 2016 pro Behebung 1,95 Euro, was eine breite Diskussion um Bankomatgebühren in Gang brachte. Einige Banken haben zudem neue Girokontenmodelle eingeführt, die auch für Geldbehebungen an Bankomaten zusätzliche Gebühren vorsehen.

Regierung uneinig



Der am Dienstag vorgelegte BWB-Bericht soll als Grundlage für die politischen Entscheidungsträger dienen. Auch in der Bundesregierung gibt es dazu unterschiedliche Standpunkte: Während Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) ein gesetzliches Verbot von Bankomatgebühren fordert, hält Finanzminister Hans-Jörg Schelling (ÖVP) ein solches für widersinnig.

Im Sinne von mehr Transparenz sei das im Vorjahr bereits teilweise in Kraft getretene neue Verbraucherzahlungskontogesetz "ein super Schritt in die richtige Richtung", so BWB-Chef Theodor Thanner zur APA. Zudem solle EU-weit eine Kennzeichnungspflicht für gebührenpflichtige Bankomaten kommen.

"Freier Wettbewerb ist noch immer die beste Regulierung", so Thanner. Ein Verbot wäre auch ein Eingriff in das unternehmerische Handeln der Banken und Geldautomatenanbieter. Zudem wäre es verfassungsrechtlich und europarechtlich fragwürdig.

Drittanbieter am Land

Mit einem Verbot von Bankomatgebühren könnten zudem Drittanbieter nicht im Markt bestehen, so Thanner weiter. Das hätte vor allem Auswirkungen für den ländlichen Raum, da diese Anbieter ihre Bankomatstandorte aufgeben müssten. Die flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Bargeld sei aber auch dort dringend notwendig. Eventuell könnte diese aber auch mit einer regulierten Mindestumsatzgarantie gewährleistet werden, so Thanner.

Wie die Untersuchung der BWB zeigt, sind die Bankomaten für die Banken ein Verlustgeschäft. Bei bargeldlosen Zahlungen an Bankomatkassen machen die Institute dagegen Gewinne.

Banken fühlen sich bestätigt

Die Banken sehen sich durch den kritischen Bericht in ihrer Ansicht bestätigt. "Die Kreditwirtschaft ist von Anfang an für Transparenz und klare Kennzeichnung eingetreten", so Franz Rudorfer, Obmann der Bankensparte in der Wirtschaftskammer. "Wenn ein US-Anbieter mit gerade etwa 70 Geräten ein Entgelt verlangt, wäre ein gesetzliches Verbot bei weit mehr als 8.000 Geräten buchstäblich ein 'Mit-Kanonen-auf-Spatzen-schießen'", so Rudorfer.



Laut der Untersuchung gibt es in Österreich rund 9,8 Millionen Bankomatkarten, 8.700 Bankomaten und rund 120.000 Bankomatkassen (Bezahlterminals). Die meisten Bankomaten werden von Banken selbst betrieben, rund jeder sechste dagegen von den Zahlungsdienstleistern First Data (1.200) und Euronet (80). Von 2012 bis 2015 hat sich ihr Anteil von 6,5 auf 13,7 mehr als verdoppelt.

95 Prozent der Bankkunden nutzen ihre Bankomatkarte zur Bargeldbehebung, 76 Prozent verwenden sei, um bargeldlos zu bezahlen. Die Verbreitung der bargeldlosen Kartenzahlungen hat demnach in den letzten Jahren deutlich zugenommen, während die Anzahl der Bankomatbehebungen in etwa gleich geblieben ist.

Unbekannte Kosten

Welche Kosten anfallen, weiß nur eine Minderheit: 43 Prozent der Bankomatkarteninhaber kennen die Kosten ihres Girokontos nicht. Nur jeder fünfte Bankkunde kennt seine Kosten im Detail.

Bankomatkassen werden insbesondere vom Einzelhandel und der Gastronomie aufgestellt. Mit österreichischen Bankomatkarten werden durchschnittlich pro Monat zwei bis drei Bankomatbehebungen und rund vier bargeldlose Zahlungen an Bankomatkassen durchgeführt. (APA, red, 14.2.2017)