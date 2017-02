Highlights und Top-Themen der aktuellen Architektur

TURN ON PARTNER: 9. – 10. März 2017

TURN ON: 11. März 2017

Aufgrund der Migrations- und Flüchtlingsströme der jüngsten Zeit hat das Bauen in Mitteleuropa an Brisanz gewonnen, Städte wachsen schneller als noch vor einiger Zeit prognostiziert. Vor diesem Hintergrund wird im Gesamtprogramm des Festivals eine Vielfalt an Themen präsentiert. Dietmar Feichtinger, der diesjährige Festredner, spricht zur Identität der zeitgenössischen Metropole und spannt einen Bogen von Paris nach Wien.

TURN ON PARTNER

Auch heuer findet dieser Think-Tank an der Schnittstelle von Wirtschaft und Architektur an zwei Tagen statt. Die Vorträge fokussieren zentrale architektonische Themen von der Projektentwicklung über innovative Materialien bis zum Thema Tageslicht. Von den Partnern des Festivals sind als Co-Vortragende renommierte nationale und internationale ArchitektInnen eingeladen.

TURN ON

Am Samstag stellen führende ProtagonistInnen der österreichischen Architekturszene Highlights der aktuellen Entwicklung vor. Im Rahmen der ersten sechs Vorträge werden ambitionierte Beispiele des Wohnbaus präsentiert. Der inhaltliche Bogen reicht im zweiten Teil vom öffentlichen Freiraum bis zum Bildungsbau, zur Infrastruktur, zum transkulturellen Bauen und zur Modernisierung von Ortszentren. Auch an diesem Tag tragen prominente Vortragende aus dem Ausland vor.

