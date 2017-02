Tunesien: Regierungschef gegen Asylzentren in seinem Land

Tunesien sei eine junge Demokratie, man habe nicht die Kapazitäten für Flüchtlingscamps

Tunis/Berlin – Tunesiens Ministerpräsident Youssef Chahed sieht keine Möglichkeit für Auffanglager für Flüchtlinge in seinem Land. In einem vorab veröffentlichten Interview von "Bild" (Dienstagausgabe) sagte Chahed auf die Frage, ob er sich entsprechende Asylzentren in Kooperation mit Europa vorstellen könne: "Tunesien ist eine sehr junge Demokratie, ich denke nicht, dass das funktionieren kann und wir für Flüchtlingscamps hier Kapazitäten haben. Es muss eine Lösung zusammen mit Libyen gefunden werden. Das ist der einzige Weg."

Chahed kommt am Mittag in Berlin zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen. Merkel hatte angekündigt, mit ihm über die Möglichkeit von Auffanglagern zu sprechen.

Tunesien brauche Beweise

Auf die Frage, ob Tunesien künftig abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland schneller zurücknehmen wird, sagte Chahed: "Die Kooperation mit Deutschland funktioniert schon jetzt sehr gut. Aber wir brauchen eben von den deutschen Behörden auch klare Beweise, dass es sich wirklich um Tunesier handelt." Immigranten, die falsche Papiere nutzten, erschwerten und verlängerten den Prozess manchmal.

"Wenn wir über Tunesier in Deutschland sprechen, dann geht es da aber derzeit um eine sehr geringe Zahl von vielleicht 1.000 Menschen. Das größte Problem für Europa sind die Flüchtlinge, die aus Libyen nach Italien aufbrechen", sagte Chahed.

Behörden stellten keine Papiere aus

Tunesien steht auch deswegen im Fokus, weil der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri aus dem nordafrikanischen Land kam. Er sollte in seine Heimat abgeschoben werden, was aber scheiterte, da die tunesischen Behörden zunächst keine Passersatzpapiere ausstellten.

Chahed wies Fehler seiner Behörden im Fall Amri kategorisch zurück. "Eines muss ich ganz klar sagen: Die tunesischen Behörden haben keine Fehler gemacht", sagte Chahed. Amri hatte kurz vor Weihnachten einen Lastwagen auf einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert. Insgesamt starben zwölf Menschen. "Als Amri 2011 Tunesien verlassen hat, war er kein Terrorist, es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er sich radikalisieren würde." (APA, 14.2.2017)