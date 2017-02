Trumps Sicherheitsberater Flynn tritt wegen falschen Infos zu Moskau-Telefonat zurück

Flynn soll noch vor Trumps Amtsantritt mit dem russischen Botschafter über Sanktionen gesprochen haben. Anschließend habe er den Vizepräsidenten falsch über den Inhalt des Gespräches informiert

Washington – Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Ex-General Michael Flynn, ist zurückgetreten. Das bestätigte das Weiße Haus in der Nacht zu Dienstag. Trump ernannte den ehemaligen General Keith Kellogg zum Nachfolger Flynns. Kellog hat Trump im Wahlkampf in Sicherheitsbelangen beraten.

Flynn stolperte über ein Gespräch, das er mit einem Vertreter Russlands noch vor Antritt der neuen US-Regierung über das Thema Sanktionen geführt hatte. Es geht um den Vorwurf, dass er mit dem Botschafter Sergej Iwanowitsch Kisljak im Dezember über Sanktionen gegen Moskau gesprochen und dazu später falsche Angaben gemacht haben soll.

Flynn hat sich entschuldigt

In seinem Rücktrittsschreiben, aus dem die "New York Times" zitiert, schreibt Flynn, er habe den Vize-Präsidenten Mike Pence und andere versehentlich falsch informiert. Das sei der vielen Geschehnisse zu der Zeit geschuldet. Er habe sich entschuldigt, Trump und Pence hätten seine Entschuldigung auch angenommen.

Flynn hatte Ende Dezember mit dem Botschafter telefoniert, etwa zur gleichen Zeit als der scheidende Präsident Barack Obama neue Sanktionen gegen Russland verhängte. Das Weiße Haus bestätigte die Kontakte. Trumps Sprecher Sean Spicer sagte damals jedoch, dabei sei es nicht um die Sanktionen gegangen. Diese Aussage wurde später auch von Vize-Präsident Mike Pence öffentlich wiederholt.



US-Gesetze verbieten Verhandlungen

Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, es sei sehr wohl um die Sanktionen gegangen. Ein Sprecher Flynns sagte der Zeitung am Donnerstag, dass dieser sich zwar nicht an eine Erwähnung der Sanktionen erinnern könne, aber auch nicht gänzlich ausschließen könne, dass es nicht um das Thema gegangen sei.

Nach der US-Gesetzgebung ist es einem amerikanischen Bürger verboten, ohne entsprechende Legitimation mit einem anderen Staat zu verhandeln – vor allem, wenn es um die Interessen der USA geht. Ohnehin waren Flynns offenbar enge Kontakte nach Moskau stets kritisch beäugt worden. Unter anderem trat er als bezahlter Experte im staatsnahen russischen Fernsehsender RT auf.

Karriere als Geheimdienstler

Flynn war einer der Generäle in Trumps Regierungsmannschaft. Der 57-Jährige hat in den US-Streitkräften vor allem als Geheimdienstler Karriere gemacht. Er leitete unter anderem die Geheimdienstoperationen in Afghanistan. Der Mann aus dem Bundesstaat Rhode Island äußerte sich wiederholt extrem islamkritisch.

Im Jahr 2014 musste der Flynn unter US-Präsident Barack Obama als Chef des US-Militärgeheimdienstes DIA nach zwei Jahren im Amt gehen. Ihm wurden massive Führungsprobleme vorgeworfen, vor allem schien er eine andere Auffassung zum islamischen Terrorismus zu vertreten als die Regierung.



Flynn beschuldigte die Obama-Administration, mit ihrer Unterstützung der syrischen Rebellen insgeheim dem Terrornetzwerk Al-Kaida zu helfen. Das ist auch der Vorwurf, der von Moskau aus an die USA gerichtet, von Washington aber stets zurückgewiesen wurde.

Ex-Goldman-Sachs-Manager als Finanzminister bestätigt

Unterdessen hat der US-Senat den früheren Banker Steven Mnuchin als neuen Finanzminister bestätigt. Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump erhielt am Montag 53 Stimmen bei 47 Gegenstimmen. Die große Mehrheit der oppositionellen Demokraten stimmte damit gegen den umstrittenen 54-jährigen ehemaligen Manager der Investmentbank Goldman Sachs. (red, APA/sda, 14.2.2017)