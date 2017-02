Leichtes Erdbeben in Tirol

2,2 auf Richterskala – Epizentrum etwa zwölf Kilometer südlich von Gries im Sellrain

Gries im Sellrain – Ein leichtes Erdbeben hat sich am Montag kurz nach 18.00 Uhr in den Stubaier Alpen in Tirol ereignet. Wie der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldete, erreichten die Erdstöße eine Magnitude von 2,2 nach Richter. Das Epizentrum lag etwa zwölf Kilometer südlich von Gries im Sellrain.

Das Beben wurde von einigen Personen verspürt. Schäden an Gebäuden seien bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es. Der Österreichische Erdbebendienst ersuchte, das Wahrnehmungsformular auf der Homepage http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung auszufüllen oder schriftliche Meldungen an die Adresse Hohe Warte 38, 1190 Wien zu schicken. (APA, 13.2.2017)