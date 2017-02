US-Präsident Trump will Handelsbeziehungen mit Kanada "optimieren"

Demonstrative Einigkeit bei Treffen in Washington – Trudeau will USA beim Thema Einwanderung "nicht belehren"

Washington – US-Präsident Donald Trump und Kanadas Premier Justin Trudeau haben ein überraschend harmonisches Bekenntnis zu gemeinsamen Werten und Zielen abgelegt. Trotz unterschiedlicher Auffassungen etwa in der Einwanderungspolitik demonstrierten beide am Montag im Weißen Haus aufs Engste ihre Verbundenheit.

Trump hat dabei offenkundig versucht, die Sorgen Kanadas hinsichtlich der von ihm angestrebten Veränderungen im Freihandelsabkommen Nafta zu zerstreuen. Anders als im Verhältnis zu Mexiko gehe es ihm nur darum, die Handelsbeziehungen zu Kanada zu verbessern. "Wir haben hervorragende Handelsbeziehungen mit Kanada", sagte Trump am Montag auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Trudeau. "Wir werden sie etwas optimieren", fügte er hinzu. Die Situation sei weit weniger schwerwiegend als an der Südgrenze der USA, wo die Transaktionen seit vielen Jahren nicht fair für die USA seien.

Trudeau verwies darauf, dass das Freihandelsabkommen Nafta für Kanada eine besondere Bedeutung habe, denn viele kanadische Jobs hingen vom Handel mit den USA ab. Änderungen am Nafta-Abkommen müssten den freien Fluss von Waren und Dienstleistungen gewährleisten. Trump sagte eine enge Koordinierung mit Kanada zu, um Jobs in der nordamerikanischen Region zu sichern.

Keine Belehrung von Trudeau

Beim Thema Einwanderung verfolgt Kanada eine liberalere Politik als die USA: Unter Trudeau hat das Land bisher 40.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen. "Wir setzen unsere Politik der Offenheit fort, ohne Sicherheit aufs Spiel zu setzen. Wir werden weiterhin Flüchtlinge aus Syrien bei uns willkommen heißen." Es sei nicht seine Aufgabe, die USA zu belehren, wie man regiere. Trump sagte, dass es auch in den USA weiter Einwanderung geben werde, aber "wir können nicht die falschen Leute hereinlassen". Vereinbart wurde die Fortführung des amerikanisch-kanadischen Grenzschutzes, die Maßnahmen an der Grenze wolle man ausbauen. Zugleich wurde am Montag bekannt, dass nach Angaben von US-Heimatschutzminister John Kelly bei den jüngsten Razzien der US-Einwanderungsbehörden mehr als 680 Personen festgenommen wurden.

Sowohl Trump als auch Trudeau betonten die guten Beziehungen und die produktive Diskussion, die sie am Montag geführt hätten. Die Verbindung zwischen den beiden Staaten sie eine spezielle, so Trudeau. Man bleibe der jeweils "essentiellste Partner" und werde in den kommenden Jahren "eng zusammenarbeiten", kündigte der kanadische Premier an.



Nordkorea, das am Sonntag eine Mittelstreckenrakete getestet hatte, sei ein "großen, großes Problem", so Trump. Man werde "sehr stark" reagieren, sagte der US-Präsident, ohne nähere Details zu nennen.

Zukunft Flynns nicht angesprochen

Nicht zur Sprache kam bei den Journalistenfragen das derzeit heikelste innenpolitische Thema: Die Zukunft von Sicherheitsberater Michael Flynn, der wegen seiner Kontakte zu einem russischen Diplomaten in der Kritik steht. Er soll mit dem Botschafter Sergej Iwanowitsch Kisljak im Dezember gesprochen und dazu später falsche Angaben gemacht haben. Flynn werde zunehmend zum Problem, soll Trump "Politico" zufolge zu seinen Beratern gesagt haben. Trump-Beraterin Kellyanne Conway betonte am Montag, Flynn habe "das volle Vertrauen" des US-Präsidenten. (Reuters, red, 13.2.2017)