Grazer Feinstaubsituation eskaliert

Jahresgrenzwert in der Stadt ist bereits jetzt überschritten, Elektrobusse aus China erweisen sich nach Testphase als desolat

Graz – Den Dreck in der Grazer Luft kann man nicht nur riechen und sehen, sondern bekanntlich auch messen. Tatsächlich wurden in Graz die zulässigen Feinstaubgrenzwerte heuer bereits an 26 Tagen überschritten. Erlaubt sind 25 Tage – pro Jahr wohlgemerkt.

Wie berichtet, sind die Kleinstpartikel, die mit Feinstaub gemeint sind, laut Umweltmedizinern besonders gefährlich, weil sie nicht etwa ausgehustet werden können, sondern direkt in die Lungenbläschen und den Blutkreislauf gelangen. Menschen in schwer belasteten Städten wie Graz haben laut Experten auch eine herabgesetzte Lebensdauer.

VCÖ: Verringerung des Kfz-Verkehrs notwendig

Der Verkehrsklub Österreich (VCÖ) warnte am Montag, dass "verstärkte Maßnahmen zur Verringerung des Kfz-Verkehrs" unablässig seien. Seitens der Politik wurde das bisher nicht umgesetzt. Seit vergangenen Mittwoch gibt es wenigstens die Maßnahme, dass man mit einer Stundenkarte die Öffis 24 Stunden nutzen darf, solange die Grenzwertüberschreitungen andauern. Fahrverbote sind tabu. Nun wurde durch den Bericht der "Kleinen Zeitung" auch noch das Scheitern der Testphase von Elektrobussen aus China bekannt, die im Wahlkampf im Dezember startete. Die Busse sind technisch offenbar in einem verheerenden Zustand, seitens der Holding Graz spricht man von "Adaptierungen", die nötig seien. Jedenfalls werden sie vorerst niemanden befördern.

Grünen-Gemeinderat Karl Dreisiebner spricht von Sicherheitsmängeln "bei den Einstiegstüren, der Lenkung und den Elektroleitungen". Der aktuelle Verkehrsstadtrat ist FPÖ-Chef Mario Eustachio. Wer das Amt im neuen Stadtsenat innehaben wird, ist noch unklar. Dreisiebner will jedenfalls das Projekt im neuen Gemeinderat "hinterfragen und den Stadtrechnungshof damit befassen". Eines sei für ihn aber schon jetzt klar: "Die 950.000 Euro, die uns das bis jetzt gekostet hat, hätten wir besser in den Ausbau der Bim gesteckt." (Colette M. Schmidt, 13.2.2017)