Hirscher startet im Teambewerb

Salzburger bestätigte die Teilnahme. Matt, Feller, Truppe, Brunner und Haaser ebenfalls nominiert

Marcel Hirscher wird am Dienstag bei der Ski-WM in St. Moritz am Mixed-Teambewerb für Österreich teilnehmen. Das hat der Salzburger am Montagnachmittag bestätigt. Unmittelbar nach der Kombination hatte der Salzburger dies noch offen gelassen.

Nach dem Verzicht von Michaela Kirchgasser tritt Österreich nun mit Hirscher sowie fünf WM-Neulingen beim um 12.00 Uhr beginnenden "Nations Team Event" an. Weiters nominiert wurden Michael Matt und Manuel Feller sowie auf der Damenseite Katharina Truppe, Stephanie Brunner und Ricarda Haaser. (APA, 13.2.2017)