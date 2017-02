IS-Chef Bagdadi im Visier von irakischem Luftangriff

Haus im Westen des Irak bombardiert

Bagdad – Die irakische Luftwaffe hat nach offiziellen Angaben ein Haus bombardiert, in dem ein Treffen von IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi mit Kommandanten der Extremistenmiliz vermutet wurde. F16-Kampfflugzeuge hätten das Gebäude im Westen des Landes am Samstag unter Beschuss genommen, teilte das irakische Militär am Montag mit.

Ob Bagdadi sich tatsächlich dort befand, blieb unklar. Das Militär veröffentlichte eine Liste mit den Namen von 13 IS-Kommandanten, die bei dem Luftangriff getötet worden seien. Bagdadi war nicht darunter. (Reuters, red, 13.2.2017)