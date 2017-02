Leberknödelsuppe: Rezept

Eine selbstgemachte Leberknödelsuppe ist ein herrliches Gericht für Wintertage

Gerade in der kalten Jahreszeit gibt es kaum etwas Köstlicheres als eine kräftige Rindsuppe. Zu den beliebtesten Suppeneinlagen gehören hierzulande die Leberknödel. Meine Großmutter hat die gebackene Variante gemacht, weil sie es von ihrer Mutter in Salzburg so gelernt hatte. Dabei werden die Knödel nicht gekocht, sondern in heißem Schweinefett herausgebacken. In diesem Rezept haben wir uns für die gekochte Variante entschieden.

Man kann die Knödel gut auf Vorrat herstellen und einfrieren. Hat man keinen Fleischwolf zu Hause, kann man bereits faschierte Leber verwenden, die viele Fleischhauer abgepackt verkaufen.