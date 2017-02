Historischer Kalender – 16. Februar

1672 – In Paris erscheint die erste Juristenzeitschrift, das "Journal du Palais".

1807 – In Weimar wird Goethes "Torquato Tasso" uraufgeführt. Thema ist die Selbstverliebtheit des schöpferischen Menschen.

1892 – Das Musikdrama "Werther" von Jules Massenet wird an der Wiener Hofoper uraufgeführt.

1902 – In Anwesenheit des deutschen Kaisers Wilhelm II. wird das erste Teilstück der Berliner Hoch- und Untergrundbahn eröffnet.

1917 – Großbritannien sichert Japan in einem Geheimvertrag die Kontrolle über die deutschen Besitzungen in China, Schantung und Tsingtau (Shandong und Qingdao), nach Kriegsende zu.

1927 – Arthur Bergens Film "Frühere Verhältnisse" mit Adele Sandrock hat in Berlin Premiere.

1932 – Frankreichs Ministerpräsident Pierre Laval legt sein Amt nieder. Andre Tardieu kehrt zum dritten Mal an die Spitze der Regierung zurück.

1937 – Das amerikanische Chemieunternehmen Du Pont de Nemours erhält ein Patent für die von Wallace Hume Carothers entwickelte Nylon-Kunstfaser. Kurz darauf läuft in New Jersey die Produktion von Nylon-Borsten für Zahnbürsten an.

1957 – Die SPÖ nominiert ihren Vorsitzenden Vizekanzler Adolf Schärf zum Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl. ÖVP und FPÖ hatten sich auf den Chirurgen Wolfgang Denk geeinigt.

1987 – Der deutsche Flick-Parteispendenprozess ist zu Ende: Der ehemalige Flick-Manager Eberhard von Brauchitsch wird wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Ex-Wirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) erhält ebenfalls wegen Steuerhinterziehung eine hohe Geldstrafe, wird aber vom Vorwurf der Bestechlichkeit freigesprochen. Der Flick-Konzern hatte am Fiskus vorbei Geld an politische Parteien gezahlt.

1992 – Der libanesische Schiitenführer Scheich Abbas Moussavi, Chef der vom Iran gesteuerten Hisbollah, wird bei einem israelischen Luftangriff zusammen mit seiner Familie und mehreren Leibwächtern getötet. Scheich Hassan Nasrallah wird sein Nachfolger.

2002 – In Kabul werden erstmals Angehörige der NATO-geführten internationalen Afghanistan-Schutztruppe ISAF angegriffen.

2007 – Die "Gender Mainstreaming"-Kampagne beginnt. Dabei handelt es sich um eine Strategie zur Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter, welche seit 1999 auch offizielles Ziel der EU-Politik ist.

Geburtstage:

Friedrich Gilly, dt. Baumeister (1772-1800)

Sir Francis Galton, brit. Naturforscher (1822-1911)

Charles Taze Russell, US-Kaufmann, Begründer der Zeugen Jehovas (1852-1916)

Sir Geraint Evans, brit. Bariton (1922-1992)

Botho Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein, dt. Arzt und Philanthrop (1927-2008)

Antonio Ordonez, span. Spierkämpfer (1932-1998)

Martin Flossmann, öst. Kabarettist/Schausp./ Theaterregisseur (1937-1999)

Kim Jong Il, nordkorean. Staatschef (1942-2011)

Franz West, öst. Bildhauer, Objekt- und Aktionskünstler (1947-2012)

Wolfgang Lippert, dt. Showmaster (1952- )

Liu Jia, öst. Tischtennisspielerin (1982- )

Todestage:

Giosue Carducci (Pseud. Enotrio Romano), ital. Lyriker und Literaturhistoriker; 1906 Nobelpreis für Literatur (1835-1907)

Emil Stoffella d'Alta Rupe, öst. Mediziner (1835-1912)

Jonas Basanavicius, litauischer Publizist (1851-1927)

Wu Chien-shiung, US-Physikerin chin. Herk. (1912-1997)

Fritz Habeck (Pseud. Glenn Gordon), öst. Schriftsteller, Übersetzer, Jurist (1916-1997)

Jakov Lind, öst. Schriftsteller und Maler (1927-2007)

Angela Carter, brit. Schriftstellerin (1941-1992)



