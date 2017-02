Studie: Mädchen fehlen weibliche Vorbilder für Technik-Interesse

Microsoft-Deutschland-Chefin: "Wir können es uns nicht leisten, auf das Potenzial weiblicher Talente zu verzichten"

Das geringe Interesse vieler Mädchen und junger Frauen für Fächer wie Mathematik, Informatik oder Technik ist einer europaweiten Studie zufolge hausgemacht. Ihnen fehle es zum Beispiel einfach an Praxiserfahrung und weiblichen Vorbildern, ergab eine von Microsoft in Auftrag gegebene Untersuchung.

Demnach ist das Interesse im Alter von elf bis 16 Jahren bei den Mädchen am stärksten ausgeprägt und sinkt dann rapide ab. Dabei liege gerade bei jungen Frauen ein großes Potenzial, um dem akuten Mangel an digitalen Fachkräften entgegenzuwirken, hieß es in einer Mitteilung von Microsoft von Montag. "Wir können es uns nicht leisten, auf das Potenzial weiblicher Talente zu verzichten", sagte Sabine Bendiek, Chefin von Microsoft Deutschland.

Ungleichbehandlung sowie fehlende Kenntnisse über Anwendungsgebiete

Die Studie macht vier zentrale Faktoren aus, die das Interesse der jungen Frauen an technischen Fächern deutlich sinken lässt: der Mangel an weiblichen Vorbildern, fehlende Praxiserfahrungen, Ungleichbehandlung sowie fehlende Kenntnisse über Anwendungsgebiete im echten Leben. Dabei sei das Interesse vielfach ausgeprägt. Fast 40 Prozent der Befragten können sich demnach sogar vorstellen, in diesen Bereichen Karriere zu machen – im Alter von 16 Jahren geht das Interesse dann aber rapide zurück.

#Studie: Mädchen wünschen sich mehr weibliche Vorbilder, Gleichbehandlung & Praxiserfahrungen in den MINT-Fächern https://t.co/GUXxoG4S3j pic.twitter.com/zhN6NXlihB — Microsoft Germany (@MicrosoftDE) February 13, 2017

Die sogenannten Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) gelten als traditionell männerdominiert. Die IT-Branche klagt jedoch seit Jahren über einen anhaltenden Fachkräftemangel. Zudem werden Kenntnisse in diesen Fächern im Zeitalter der Digitalisierung auch in Nicht-IT-Berufen immer wichtiger. "Hier kann auch die IT-Industrie einen wichtigen Beitrag leisten", sagte Bendiek. "Indem sie Karrieremöglichkeiten aufzeigt und mit gängigen Vorurteilen über eine männerdominierte Arbeitswelt aufräumt." Microsoft Deutschland geht mit gutem Beispiel voran: Seit einem Jahr steht mit Bendiek erstmals eine Frau an der Spitze. (APA, 13.2. 2017)