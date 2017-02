Neuer Billigflieger macht Lufthansa in Frankfurt Konkurrenz

Der ungarische Billigflieger Wizz Air will dem Vernehmen nach im Sommer zwei Verbindungen am Lufthansa-Heimatflughafen anbieten

Frankfurt – Nach Ryanair wagt sich mit der osteuropäischen Wizz Air die nächste Billigfluglinie an den Lufthansa -Heimatflughafen Frankfurt. Wizz Air werde am Dienstag auf einer Pressekonferenz am größten deutschen Airport über die Erweiterung des Streckennetzes informieren, teilte die Fluggesellschaft aus Budapest am Montag mit. Die Lufthansa bekommt an ihrem Drehkreuz damit neue Konkurrenz.

Eine mit den Planungen vertraute Person sagte zu Reuters, Wizz Air werde noch im Sommer mit einer Verbindung in die bulgarische Hauptstadt Sofia von Frankfurt aus starten. Sprecher der beiden Firmen wollten sich nicht äußern. Wizz Air fliegt in Deutschland bislang größtenteils kleinere Flughäfen an, war aber mit knapp 23 Millionen Passagieren im vergangenen Jahr Marktführer unter den Billigfluganbietern in Osteuropa.

In einem Monat wird auch Billig-Branchenprimus Ryanair erstmals vom Rhein-Main-Flughafen fliegen. Die Stationierung von zwei Jets der Iren löste einen Streit zwischen Fraport und der Lufthansa aus. Die Kranich-Airline wirft dem Flughafenbetreiber vor, Ryanair mit einem unfairen Gebührenrabatt nach Frankfurt gelockt zu haben. Fraport betonte hingegen, dass der Nachlass zeitlich begrenzt sei und alle neu startenden Gesellschaften an dem Flughafen einen Anspruch darauf hätten. Der Frankfurter Konzern will wegen des langsamen Wachstums der Lufthansa mehr Billigflieger in den Flugplan nehmen. (Reuters, 13.2.2017)