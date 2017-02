Flexibilisierung: AK-Chef befürchtet massive Verluste für Arbeitnehmer

Die Sozialpartner sollen für das umstrittene Thema bis Juni eine Lösung haben. Derzeit ist man weit auseinander

Wien – Die Arbeitszeitflexibilisierung, Teil des Arbeitsprogramms der Regierung, wurde an die Sozialpartner ausgelagert. Bis Juni sollen dabei Nägel mit Köpfen gemacht werden. Die Unternehmen wünschen sich diesbezüglich schon lange bis zu zwölf Stunden Höchstarbeitszeit pro Tag – ohne Überstundenzuschläge, um Auftragsspitzen abzuarbeiten. Zehn Stunden seien zu wenig, lautet das Argument auf Unternehmerseite.

Der Präsident der Industriellenvereinigung, Georg Kapsch, hat dazu jüngst erklärt: "Die zwölf Stunden Höchstarbeitszeit am Tag kosten die Menschen letztlich null, denn sie müssen im Jahr nicht länger arbeiten, und es fallen keine Überstundenzuschläge weg."

Anders sehen das naturgemäß Gewerkschaften und Arbeiterkammer. Sie befürchten ein Überstunden-Abschaffungsprogramm. Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske erklärte im Ö1-"Morgenjournal" am Montag, die Arbeitszeiten seien bereits sehr flexibel. "Es ist heute schon alles möglich." Dass Aufträge nicht erledigt werden könnten, glaubt Kaske nicht.

Die Realisierung der Wünsche der Arbeitgeber – zehn Stunden Normalarbeitszeit, zwölf Stunden Höchstarbeitszeit, 60 Stunden Wochenarbeitszeit, zwei Jahre Durchrechnung – würde "zu massiven Verlusten bei den Arbeitnehmern führen", sagt Kaske. "Da können wir ganz sicherlich nicht mit." Laut AK-Berechnungen würde ein Wegfallen der Überstundenzuschläge einen Einkommensverlust bei den Arbeitnehmern von 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro bedeuten.

Wenn über zwei Jahre durchgerechnet werde, blieben keine Überstunden mehr übrig, so der AK-Präsident, der darauf hinweist, dass es ausreichend Ruhephasen und Freizeitblöcke brauche. Ohnedies gelte es im Auge zu behalten, dass Einkommensverlust für die Wirtschaft Kaufkraftverlust bedeute, so Kaske, der weiter gesprächsbereit bleiben will. (red, 13.2.2017)