Van der Bellen beschwört in Brüssel Einheit der EU

Der Bundespräsident bekräftigt bei seiner ersten Auslandsreise die Bedeutung einer gemeinsamen EU-Politik

Brüssel/Straßburg/Wien – Der neue Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montagvormittag in Begleitung von Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) seinen Antrittsbesuch bei der EU begonnen. In Brüssel bespricht Van der Bellen im Tagesverlauf mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und dem Präsidenten des Europäischen Rats, Donald Tusk, die "aktuelle Situation in der EU".

Fraglich, ob die EU "Ausland" ist

"Das läuft unter dem Begriff erste Auslandsreise", sagte Van der Bellen auf dem Hinflug im Gespräch mit Journalisten. Es sei aber die Frage, ob die EU überhaupt als Ausland bezeichnet werden könne. Vielleicht handle es sich ja eher um einen "Hausbesuch", wurde an Bord gescherzt.

Meinungsverschiedenheiten mit seinen Brüsseler Gesprächspartnern Juncker und Tusk erwarte er nicht, meinte der Bundespräsident. "Ich werde die Einheit der Europäischen Union beschwören", verriet er auch hinsichtlich seiner für Dienstag geplanten Rede vor dem Europäischen Parlament. Eine starke und geschlossene Union sei für die Herausforderungen der Zukunft wichtig.

Irrtum der politischen Alleingänge

Es wäre auch angesichts der neuen weltpolitischen Machtverhältnisse nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ein Irrtum zu glauben, dass einzelne Länder alleine besser reüssieren könnten.

Bundeskanzler Kern will auf EU-Ebene unter anderem das Thema Entsolidarisierung ansprechen. Neben den Rissen, die dabei in der Flüchtlingsfrage entstanden seien, und den Problemen durch die Entsenderichtlinien für den Arbeitsmarkt müsse auch darüber nachgedacht werden, ob es weiter einen Wettlauf zu einer Steuerentwicklung nach unten geben müsse.

Kern erwähnte in diesem Zusammenhang auch die Volksabstimmung in der Schweiz, bei der am Sonntag eine Reform der Unternehmensbesteuerung, die eine Senkung der Abgaben auf Gewinne bedeutet hätte, abgelehnt worden war. "Interessant", befand der Kanzler.

Identitätskrise der Union

Der Besuch kommt zu einem Zeitpunkt, in dem sich die EU in einer Identitätskrise befindet. Juncker äußerte in einem am Wochenende veröffentlichten Interview die Befürchtung, dass die EU auseinanderbrechen könnte. Er habe Zweifel, ob die Mitgliedsstaaten angesichts des Brexit eine Geschlossenheit finden würden. "Die Briten, die werden es schaffen, ohne große Anstrengung die anderen 27 Mitgliedsstaaten auseinanderzudividieren", sagte Juncker, der für sich eine weitere Amtszeit an der Spitze der EU-Kommission ausschloss.

"Die Briten wissen schon sehr genau, wie sie das in Angriff nehmen können", sagte Juncker dem Deutschlandfunk. "Man verspricht dem Land A dieses, und man verspricht dem Land B jenes, und man verspricht dem Land C etwas anderes."

Juncker äußert "begründete Zweifel"

Dabei sei jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem die EU sich vor dem Hintergrund des Brexit und des US-Präsidenten Trump eigentlich einig zeigen müsse. "Ob dem aber so sein wird, da habe ich einige begründete Zweifel." Unsicherheit macht sich auch angesichts des Machtwechsels in den USA breit. Juncker kritisierte in dem Interview die mögliche Nominierung des Europakritikers Ted R. Malloch zum US-Botschafter bei der EU und schloss nicht aus, dass ihm die Akkreditierung verweigert werden könnte. Malloch hatte zuletzt gegenüber dem Magazin "Spiegel" eine völlig neue Europapolitik der USA erwähnt: "Es deuten sich richtungsweisende Veränderungen im Verhältnis der USA zu Europa an."

Gegenüber internationalen Organisationen sei die US-Regierung vorsichtig geworden. "Aus Sicht der USA ist es oft besser, mit den einzelnen Staaten der EU bilateral zusammenzuarbeiten. Offen gesagt befinden sich die USA dann auch im Vorteil." Malloch betonte, dass er den Euro als "fehlerhaftes Experiment" ansehe: "Wenn ich an einem Handelsdesk einer Investmentbank sitzen würde, würde ich gegen den Euro wetten." Dessen Zusammenbruch erwartet er in den kommenden 18 Monaten.

Beliebige Buchstaben vor dem Wort Exit

Zudem teile er die Einschätzung Trumps, dass der Brexit nicht der letzte Austritt eines Landes aus der EU gewesen sein könnte: "Wenn Sie sich in Europa umschauen, können Sie fast schon zwei beliebige Buchstaben vor das Wort Exit setzen." Malloch hatte bereits in Interviews mit der BBC Ende Jänner scharf gegen die EU geschossen: "Ich hatte in einer früheren Karriere mit einem diplomatischen Posten dabei geholfen, die Sowjetunion zu Fall zu bringen. Vielleicht gibt es jetzt eine andere Union, die etwas Zähmung braucht."

In diesem Umfeld war der Wahlsieg Van der Bellens gegen seinen FPÖ-Kontrahenten Norbert Hofer aus Sicht der EU-Spitzen durchaus bedeutsam gewesen.

Aufstieg der Europagegner

In Brüssel wird nach dem Brexit-Votum und dem Erfolg Trumps bei der Präsidentenwahl ein weiterer Aufstieg von Rechtspopulisten und Europagegnern befürchtet, insbesondere bei den bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Frankreich und den Niederlanden. In den Niederlanden kann die rechtspopulistische Freiheitspartei (PVV) von Geert Wilders mit dem ersten Platz vor der liberalen VVD von Regierungschef Mark Rutte rechnen.

Aber auch von der französischen Präsidentenwahl, bei der sich die Chefin des rechtsextremen Front National, Marine Le Pen, die "Zerstörung der EU" auf die Fahnen geschrieben hat, und dem Ausgang der deutschen Bundestagswahl hängt wohl in entscheidendem Maße ab, welchen Kurs die EU künftig verfolgen wird.

Juncker hatte Hofer nicht gemocht

Juncker hatte in Hinblick auf die FPÖ vor der Bundespräsidentenwahl kein Hehl daraus gemacht, "dass ich sie nicht mag". In einem Interview hatte er erklärt: "Mit den Rechtspopulisten ist weder eine Debatte noch ein Dialog möglich."

Van der Bellen wiederum hat sich bewusst Brüssel und Straßburg für seinen ersten Auslandsbesuch ausgesucht. Warum gerade dort? "Weil das salopp gesagt die Hauptstadt Europas ist", begründete Van der Bellen Ende Jänner vor den Schülerinnen und Schülern des Wiener Gymnasiums Stubenbastei. Neben den Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland dürfte beim Besuch Van der Bellens und Kerns auch der Brexit zur Sprache kommen. Der Scheidungsprozess Großbritanniens von der EU sollte "transparent" verlaufen, hieß es vor dem Besuch aus dem Umfeld Van der Bellens. "Es sollte da auch Zwischenberichte geben."

Der Liberalen-Fraktionschef im Europaparlament, Guy Verhofstadt, forderte am Wochenende eine umfassende Reform der EU. "Die Europäische Union kommt nur dann aus der Krise, wenn die EU-Institutionen parallel zu den Verhandlungen um den Brexit, die im März beginnen sollen, eine grundlegende Reform der Europäischen Union vorantreiben", sagte der frühere belgische Regierungschef der "Welt am Sonntag".

Verhofstadt: "Aktuelle EU funktioniert nicht"

"Die aktuelle EU funktioniert nicht. Wir brauchen einen Neustart", wurde Verhofstadt zitiert. Das Europäische Parlament arbeite derzeit intensiv daran, "bis zum Jahresende die Mitgliedsländer zu drängen, einen Prozess zu starten, der letztlich zu einem neuen EU-Vertrag führt". Das sei der einzige Weg, um Nationalisten und Populisten Einhalt zu gebieten und "die existenzielle Krise der Union" zu überwinden.

Vorschau auf den österreichischen Vorsitz

Bei Van der Bellens Besuch stehen auch Österreichs EU-Vorsitz im zweiten Halbjahr 2018, die weitere "enge Zusammenarbeit mit den EU-Institutionen" und die Westbalkanregion auf dem Gesprächsprogramm, in der Österreich nach wie vor als "Schirmherr" gesehen werde.

Am Dienstag wird der Präsident dann eine Rede vor dem Europaparlament in Straßburg halten. Zudem ist ein Gespräch mit Parlamentspräsident Antonio Tajani geplant.

Besuch beim Pharmariesen Roche

Nach seiner EU-Reise stattet Van der Bellen am Donnerstag und Freitag der Schweiz einen offiziellen bilateralen Besuch ab. In Bern ist ein Arbeitsgespräch mit der diesjährigen Bundespräsidentin Doris Leuthard geplant. Die Schweiz ist kein Mitglied der EU, dieser aber durch bilaterale Verträge verbunden. Begleitet wird Van der Bellen von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP). Am Freitag besucht der Bundespräsident dann den Pharmakonzern Roche in Basel und die technisch-naturwissenschaftlichen Hochschule ETH in Zürich. (APA, 13.2.2017)