Hello? Gehören Sie zu den Adele-Fans?

Adele ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen des 21. Jahrhunderts. Bei den Grammys 2017 wurde ihr Werk erneut reichlich ausgezeichnet. Wie gerne hören Sie die Musik der Britin?

Die Kritiker sind sich soweit einig. "Sie schreibt grandiose Songs und singt sie mit dieser einzigartigen Stimme, der man sich nur mit einem steinernen Herz verweigern kann", befindet das "Rolling Stone Magazine". Im "Spiegel" heißt es, "Adeles Lieder handeln von Tränen und persönlichem Leid, aber sie malen es aus mit einer Pracht und Vielfalt, wie sie selten geworden ist im Pop." In der STANDARD-Kritik zum Album "25" ist zwar von "pathetischen Breitwand-Gospelchor-Refrains" die Rede. Aber auch: "Das alles klingt zwar locker-leicht gesungen. Bloß, die Stimme und die Technik dazu muss man erst einmal haben."

Es war ein vertrautes Bild als Adele Sonntagabend mit einer handvoll Grammys posierte. Fünf der begehrten Musikpreise konnte sie diesmal mit nach Hause nehmen. In den Königskategorien "Bestes Album" und "Bester Song" ließ sie damit sogar Beyoncé hinter sich. So sehr wie Adele nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken ist, ist es erstaunlich, dass ihr Erfolg auf überschaubare drei Alben zurückzuführen ist. Diese haben es dafür aber umso mehr in sich.

Ein Weltstar aus London

Die 1988 in London geborene Adele Laurie Blue Adkins kann auf eine solide Ausbildung zurückblicken. Sie absolvierte – übrigens gemeinsam mit Leona Lewis und Jessie J. – die Brit School for Performing Arts & Technology und begann gleich darauf, an ihrer Solokarriere zu arbeiten. 2008 veröffentlichte sie ihr erstes Album, "19", benannt nach dem Alter, in dem sie begann, daran zu arbeiten. Nach demselben Prinzip wurden auch ihre zwei Folgealben betitelt: "21", das mit Hits wie "Rolling in the Deep" und "Someone Like You" den internationalen Durchbruch brachte und "25", das nach vier Jahren Pause Rekorde brach.

Liebeskummer ist meistens die Inspiration für die Texte, die sie großteils selbst schreibt. Manche mögen davon genervt sein, die Community ist sich jedenfalls nicht besonders einig.

