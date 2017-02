"Ninja Spinki Challenges": Neues, kostenloses Frustspiel vom "Flappy Bird"-Erfinder

Der süchtig-machende Titel soll, wie sein Vorgänger, ähnlich schwer zu meistern sein

Dong Nguyen, der Erfinder von "Flappy Bird" hat ein neues Mobile-Spiel veröffentlicht, das eine ähnliche Herausforderung darstellt, wie sein Vorgänger. Mit "Ninja Spinki Challenges!!" sieht sich der Spieler einer Reihe von Aufgaben gegenüber: Neben Ausweichmanövern und Zielübungen erfordern die Mini-Spiele jede Menge Geschick und Schnelligkeit.

obokaidem games Ein Einblick in die Mini-Games

Sechs Spiele in einem

Als Ninja gilt es in einem der Mini-Games einer Katze in einem Hinterhof auszuweichen – was wie bei allen Herausforderungen zunächst noch kein Problem darstellen dürfte, später jedoch für viele Frustmomente sorgen dürfte. Denn wenn die Challenge gemeistert wurde, kann sie nochmal in einem von fünf Schwierigkeitsgraden gespielt werden. Außerdem ist auch ein Endlos-Modus ohne Zeitlimit enthalten.

Das Spiel ist als kostenloser Download im Play Store und Apple Store erhältlich. (rhe, 13.2.2017)