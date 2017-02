AfD-Rechtsaußen Höcke droht Parteiausschluss

Der Thüringer AfD-Chef hatte das Berliner Holocaustmahnmal als "Denkmal der Schande" bezeichnet

Berlin – Der Bundesvorstand der Alternative für Deutschland (AfD) hat ein Ausschlussverfahren gegen den Thüringer Parteivorsitzenden Björn Höcke beschlossen. Dafür gab es am Montag in einer Telefonkonferenz die erforderliche Zweidrittelmehrheit, teilte die Partei mit. Die AfD-Spitze zieht damit die Konsequenz aus Äußerungen Höckes zum Berliner Holocaustmahnmal und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit.

Die Entscheidung sei nach "eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung" der Rede Höckes am 17. Jänner in Dresden erfolgt, begründete ein AfD-Sprecher den Beschluss des Bundesvorstands. In dem nun anstehenden Verfahren werde zunächst das Landesschiedsgericht der AfD Thüringen über den Parteiausschluss entscheiden.

Auf einer Veranstaltung der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative in Dresden hatte Höcke offensichtlich unter Anspielung auf das Holocaustmahnmal in Berlin von einem "Denkmal der Schande" gesprochen. Zudem sprach er von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" und forderte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad". (APA, 13.2.2017)