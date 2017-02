Niederlage für Pöltl bei 30. NBA-Einsatz

Der Wiener stand beim 101:102 gegen Detroit zum dritten Mal in Torontos Startformation. Am Ende verbuchte er vier Rebounds und einen Steal

Toronto/New York – Jakob Pöltl hat in der Nacht auf Montag bei seinem 30. NBA-Einsatz eine weitere Niederlage mit den Toronto Raptors einstecken müssen. Der 21-jährige Wiener stand beim 101:102 gegen die Detroit Pistons zum dritten Mal in der Startformation, er kam auf eine Spielzeit von 19:31 Minuten.

Der Rookie-Center verzeichnete fünf Punkte, vier Rebounds und einen Steal. Im Plus-Minus hatte er mit acht den zweitbesten Wert nach Jonas Valanciunas (zehn) stehen.

Die Kanadier schienen bei einer 82:66-Führung nach drei Vierteln auf dem Weg zum 33. Saisonsieg, gaben den Schlussabschnitt jedoch mit 19:36 aus der Hand. Ein Dreipunkter von Detroit-Guard Kentavious Caldwell-Pope bei noch 13 Sekunden auf der Spieluhr brachte die Entscheidung. DeMar DeRozan (26) und Valanciunas (17) waren die erfolgreichsten Werfer der Kanadier.

Die Chicago Bulls, in der Nacht auf Mittwoch nächster Gegner der Raptors, liefen bei den Minnesota Timberwolves in ein 89:117-Debakel. Die New York Knicks feierten einen überraschenden 94:90-Erfolg gegen die San Antonio Spurs. Ihr Star-Forward Carmelo Anthony erzielte 25 Punkte und stieß mit nunmehr 23.775 Karriere-Zählern auf Platz 25 der Allzeit-Scorerwertung in der NBA vor. (APA, 13.2.2017)

National Basketball Association, Sonntag

Toronto Raptors (mit Jakob Pöltl) – Detroit Pistons 101:102

Minnesota Timberwolves – Chicago Bulls 117:89

New York Knicks – San Antonio Spurs 94:90

Sacramento Kings – New Orleans Pelicans 105:99