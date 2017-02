Neuer Sendetermin für Terror-"Tatort"

Die Folge "Sturm" wurde am Neujahrstag wegen Terroranschlag in Berlin nicht gezeigt und soll am 17. April ausgestrahlt werden

Wien – Am Neujahrstag wollte die ARD einen neuen "Tatort" aus Dortmund zeigen, der Fall mit dem Titel "Sturm" wurde dann wie berichtet aus Respekt vor den Opfern und Angehörigen des Berliner Terroranschlages nicht gezeigt und verschoben. Im diesem "Tatort" rast ein Lkw in eine Menschenmenge. Jetzt wurde ein neuer Sendetermin gefunden. Der WDR bestätigte gegenüber dem "Tagesspiegel", dass der Terror-"Tatort" am 17. April (Ostermontag) ausgestrahlt werden soll. (red, 13.2.2017)