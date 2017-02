"Katastrophal": Heftige Kritik an Linux-Aus in München

Die Opposition zeigt sich empört über die Stadtregierung, die das Open Source-Projekt LiMux abdrehen will

Für das Projekt LiMux sieht es nicht gut aus: Die Münchner Regierungsparteien SPD und CSU sind nach monatelangen Angriffen gegen die freie Software in der Stadtverwaltung nun zur Tat geschritten und haben wie berichtet einen Antrag gegen die Nutzung von Linux eingebracht. Bis 2020 ist nun eine Rückkehr zu Microsofts Windows geplant. Die Oppositionsparteien äußern daran heftige Kritik. Gegenüber Heise sprechen die Grünen von einem "Schildbürgerstreich", die Piraten gar von einer "katastrophalen Entscheidung".

Millionenverlust

Durch die Rückkehr zu Microsoft gingen Millionen Euro verloren, beklagen die Grünen. Rund 14 Millionen Euro, die das Projekt bislang gekostet habe, wären umsonst gewesen, der Austausch von Rechnern würde gar 15 Millionen Euro kosten. Dabei würde sich das Projekt nun rentieren, bis 2013 seien schon elf Millionen Euro an Lizenzkosten eingespart worden.

Datensicherheit

Die Piraten kritisieren gegenüber Heise, dass durch die Entscheidung die Datensicherheit abgeschwächt werde. Außerdem sei das Schicksal von bis zu 70 Linux-Programmierern unklar, die bei der Stadt arbeiten. Auch die Free Software Foundation Europe kritisiert die Münchner Regierung und spricht von einer "post-faktischen" Entscheidung.

Zentrale in München

Microsoft hatte vergangenes Jahr eine Zentrale in München eröffnet. Produkte wie Word, Excel und Powerpoint sollen nun wieder in München zum Einsatz kommen. Das Beratungshaus Accenture hatte noch ein Nebeneinander von Windows und Linux in München empfohlen, selbst davon halten die Regierungsparteien in München offenbar nichts.

Wienux

Nicht nur München setzte auf das freie Betriebssystem. 2005 statte die städtische EDV-Abteilung MA 14 Arbeitsplätze der Wiener Stadtverwaltung mit Linux aus, und sorgte damit für internationale Schlagzeilen. "Home of Wiener Schnitzel falls to the penguin", lautete eine Überschrift. Flankiert wurde "Wienux", so die wienerische Version des freien Betriebssystems, von hochrangigen Rathauspolitikern.

Allerdings kam Wienux 2008 ins Stocken, als drei Viertel der rund 1.000 bis dahin auf Linux umgestellten Desktop-Computer wieder mit Microsoft-Lizenzen ausgestattet wurden. Grund dafür war der Einsatz einer Software zur Sprachbeobachtung in den Kindergärten, die nur mit dem Internet Explorer von Microsoft genutzt werden könne, hieß es damals. 2012 schlief das Projekt völlig ein. (red, 13.2.2017)