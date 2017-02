Europaratsrüge: Für Österreichs Politiker gelten zu laxe Regeln

Die Unvereinbarkeits-Bestimmungen für österreichische Politiker seien zu wenig streng, die für Lobbyisten ebenfalls, kritisiert der Europarat

Wien (APA) – Der Europarat fordert strengere Transparenz-und Antikorruptionsbestimmungen für österreichische Abgeordnete, darunter auch klare Ethikregeln. Außerdem sollen Mandatare Vermögen melden müssen, das Lobbying-Gesetz soll nachgeschärft werden. Weiteres Thema des Länderberichts ist die neue Verwaltungsgerichtsbarkeit, bei der die Staatengruppe gegen Korruption des Europarats (GRECO) öffentliche Verfahren einmahnt.

Empfehlungen nicht umgesetzt

Der Länderbericht ist Teil der mittlerweile vierten Evaluierungsrunde der Antikorruptionsregeln in Österreich. Die ersten Runden befassten sich unter anderem mit dem Korruptionsstrafrecht und der Parteienfinanzierung, wobei zahlreiche Empfehlungen noch nicht umgesetzt wurden. So haben die GRECO-Experten Ende 2014 einen "wirksamen Kontrollmechanismus" für Parteifinanzen gefordert, der nach wie vor nicht existiert.

Mit dem in der Nacht auf Montag veröffentlichten Bericht kommen weitere Empfehlungen für Abgeordnete, Richter und Staatsanwälte dazu. So vermissen die Antikorruptionsexperten einen Ethik- und Verhaltenskodex für Parlamentsabgeordnete. Sie müssen zwar seit 2013 melden, welche Nebenjobs sie ausüben. Nicht geregelt wurde aber, wie mit Interessenskonflikten umzugehen ist – also ob es für einen Abgeordneten problematisch wäre, Gesetze zu Themen vorzuschlagen, an denen er wirtschaftlich interessiert ist.

Geheimnistuerei um Geschenke

Ebenfalls gefordert werden Regeln zur Annahme und Offenlegung von Geschenken. Leicht umgangen werden kann auch Sicht der Experten auch das Verbot, dass Abgeordnete keine Lobbyingaufträge annehmen dürfen – etwa indem sie offiziell in der Öffentlichkeitsarbeit oder als Anwalt tätig sind. Verschärft werden sollte weiters die Meldung der Nebeneinkünfte, damit Schulden und Vermögen der Abgeordneten transparent werden.

In die Meldepflicht einbezogen werden sollten Ehegatten und Kinder, wobei deren Angaben "nicht unbedingt veröffentlicht werden müssen", wie es im Bericht heißt. Außerdem vermissen die Experten Sanktionen bei Verstößen gegen Meldepflichten sowie effektive Kontrollen.

Kritik an Verwaltungsgerichten

Mängel sehen die Europarats-Experten auch in der Justiz – konkret bei den neuen Verwaltungsgerichten. Deren Richter fallen nämlich nicht unter das Richterdienstrecht, sondern gelten (außer in Wien) als Vertragsbedienstete. Der Bericht plädiert daher sowohl für einheitliche Schutzmechanismen als auch für Vorgaben bezüglich Unabhängigkeit und Integrität, denn der Berufsverhaltenskodex der Richter gilt für Verwaltungsrichter nicht.

Außerdem wollen die Experten, dass Verfahren an Verwaltungsgerichten öffentlich abgehalten werden. Öffentliche Verhandlungen seien "eine wichtige Absicherung gegen das Risiko willkürlicher Entscheidungen und Parteilichkeit eines Richters", heißt es im Bericht.

Für alle Richter wünschen sich die Experten außerdem regelmäßige Leistungsbeurteilungen. (APA, 13.2.2017)