Russland befürchtet weitere Zerstörungen durch IS in Palmyra

Luftaufnahmen zeigen zunehmende Aktivität rund um Ausgrabungsstätten

Moskau – Die Terrormiliz Islamischer Staat will nach Einschätzung Russlands weitere antike Stätten in der syrischen Oasenstadt Palmyra zerstören. Der IS plane die Lieferung von Sprengstoff, um architektonischen Sehenswürdigkeiten größtmögliche Schäden zuzufügen, berichtete die Agentur Tass am Montag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

Beim Vormarsch der syrischen Regierungstruppen Richtung Palmyra hätten russische Drohnen entdeckt, dass sich zunehmend Lastwagen der Terroristen in der Gegend von Palmyra in Bewegung gesetzt hätten.

Rückeroberung

Das deute auf Pläne hin, Sprengstoff in die Stadt zu bringen, um so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich zu zerstören, bevor der IS die Stadt verlasse, hieß es weiter. IS-Extremisten hatten Palmyra erstmals im Mai 2015 erobert und in den folgenden Monaten historische Bauwerke aus der Zeit vor rund 2000 Jahren zerstört. Im März 2016 konnten syrische Regierungstruppen die Stadt mit russischer Luftunterstützung wieder unter ihre Kontrolle bringen, im Dezember eroberte der IS Palmyra jedoch erneut.

Satellitenfotos hatten Zerstörungen am Amphitheater von Palmyra gezeigt, zudem liegt das Tetrapylon – ein typisches Monument der römischen Architektur – in Trümmern. Palmyra zählt seit 1980 zum Unesco-Weltkulturerbe. (APA, 13.2.2017)