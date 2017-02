Challengertitel für Jürgen Melzer in Budapest

35-jähriger Niederösterreicher bezwang Lokalmatador Fucsovics im Endspiel

Budapest – Jürgen Melzer hat am Sonntag seinen Erfolgslauf beim mit 64.000 Euro dotierten ATP-Hartplatz-Challenger mit seinem vierten Titel auf diesem Niveau gekrönt. Der 35-jährige Niederösterreicher bezwang den Lokalmatador Marton Fucsovics nach 101 Minuten mit 7:6(6),6:2. Er sollte damit am Montag als exakt 200. in die Top 200 zurückkehren.

Mit dem fünften Sieg en suite holte Melzer neben dem 9.200 Euro-Siegerscheck (brutto) für ihn besonders wertvolle 80 ATP-Zähler, mit Abstand seine beste Punkteausbeute seit seiner Rückkehr nach einer zehnmonatigen Verletzungsauszeit im vergangenen Sommer. Melzer verbessert sich damit von Platz 257 also um gleich 57 Ränge. Es war Melzers erster Turniersieg seit August 2013, als er – allerdings auf ATP-Tour-Level – in Winston Salem sein fünften und bisher letzten ATP-Triumph gefeiert hatte. (APA, 12.2.2017)