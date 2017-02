Mann soll in Deutsch-Wagram Vater und Stiefmutter getötet haben

Frau des 36-Jährigen wurde ebenfalls mit Küchenmesser attackiert und schwer verletzt – Elfjähriger Sohn dürfte Tat teilweise mitangesehen haben – Eventuell psychische Erkrankung

Deutsch-Wagram – Am Samstagabend soll ein 36-jähriger Mann in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) seinen 55-jährigen Vater und seine 52-jährige Stiefmutter mit einem Küchenmesser getötet haben. Der Mann soll zudem mehrmals auf seine 38-jährige Gattin eingestochen haben, so die Landespolizeidirektion NÖ am Sonntag. Sie wurde notoperiert, ihr Zustand ist einigermaßen stabil. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Der vorbestrafte Mann war mit seiner Frau sowie seinem 11-jährigen Sohn im Einfamilienhaus seiner Eltern zu Besuch gewesen. Die Tat ereignete sich gegen 22.15 Uhr. Der mutmaßliche Täter soll zuerst seine Stiefmutter und danach den Vater mit mehreren Stichen getötet haben. Anschließend soll er seiner Gattin mehrere Stiche gegen den Bauch und den Oberkörper versetzt haben. Der 11-Jährige dürfte die Tat zum Teil mitangesehen haben, hieß es von NÖ Polizeisprecher Markus Haindl. Die Frau wurde schwer verletzt ins Allgemeine Krankenhaus Wien eingeliefert. Ihr Zustand ist laut Haindl einigermaßen stabil.

Sohn konnte sich befreien

Beim Eintreffen der Beamten kletterte der Mann aus dem Fenster ins Freie. Er hatte laut Polizei noch das Messer in der Hand. Er soll seinen Sohn festgehalten und gedroht haben auf ihn einzustechen. Der 11-Jährige konnte sich jedoch aus der Umklammerung des 36-Jährigen befreien und flüchten. Als ein Polizist einen Schreckschuss abfeuerte, ließ der Tatverdächtige aus dem Bezirk Gänserndorf das Messer fallen und konnte festgenommen werden.

"Der 11-Jährige wurde nicht verletzt", meinte Haindl. Dieser habe gemeinsam mit dem 14-jährigen Sohn der Stiefmutter die Beamten verständigt. Die beiden Kinder hätten sich zum Tatzeitpunkt in einem anderen Raum aufgehalten, berichtete Haindl. Der 14-jährige lebte mit der 52-Jährigen und dem 55-Jährigen gemeinsam im Haus.

Das Motiv des verdächtigen Milan A. blieb vorerst unklar. Die Einvernahme war laut Polizeisprecher "nicht zielführend". Dass es schon früher zu Auseinandersetzungen in der Familie gekommen war, sei nicht bekannt. Eine psychische Erkrankung könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Derzeit seien weitere Erhebungen in Gange. (APA, 12.2.2017)