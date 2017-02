"Die Mitte" – Sehnsuchtsort und schwarzes Loch

derstandard.at

FS Misik heute mit folgenden Themen:



1. Deutschland im Schulz-Fieber – der SPD gehen schon die Parteibücher aus.

2. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler gibt sich in einem Pressegespräch offenherzig und erklärt, Kanzler Christian Kern habe sich "zu links" positioniert, jetzt werde man die Partei "in die Mitte" rücken. Die Wiener Politikjournalistik fragt sich seither, was denn die raffinierte Strategie dahinter sein könnte, die raffinierte Strategie allen Leuten zu verraten. Dabei wird die viel wichtigere Frage vergessen: Ob nicht die Strategie eigentlich, höflich formuliert, "verbesserungswürdig" ist.

3. Kreuze in Klassenzimmer, Tablets für die Kinder: Man könnte diese zwei Debatten doch gleich verbinden. Das iPad als eigentliches religiöses Symbol der Jetztzeit würde doch schick aussehen, wenn man es an die Schulwand nagelt. (Robert Misik, 12.2.2017)