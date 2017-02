Vanek netzt bei Red-Wings-Niederlage

Steirer traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich bei den Blue Jackets – Grabner ging beim 4:2 der Rangers leer aus

Columbus (Ohio)/New York – Der Steirer Thomas Vanek hat am Samstag bei der 1:2-Niederlage seiner Detroit Red Wings bei den Columbus Blue Jackets sein 14. Saisontor erzielt. Nach der zweiten Niederlage en suite fehlen Detroit nun als Schlusslicht der Eastern Conference sieben Punkte auf einen Play-off-Platz.

Diesbezüglich müssen sich die New York Rangers als Nummer vier im Osten keine Sorgen machen. Das Team aus dem "Big Apple" feierte mit dem 4:2-Heimerfolg über Colorado Avalanche den fünften Sieg in Serie. Der Kärntner Michael Grabner leistete die Vorarbeit zum letzten Treffer der Hausherren, mit dem Kevin Hayes die Partie in der 59. Minute entschied. Grabner hält nun bei 36 Scorerpunkten (26 Tore/10 Assists) in dieser Saison. Der schwedische Rangers-Goalie Henrik Lundqvist durfte über seinen 400. Sieg freuen. (APA, 12.2.2017)

Samstag-Ergebnisse der National Hockey League (NHL):

Columbus Blue Jackets – Detroit Red Wings (mit Vanek-Tor) 2:1

New York Rangers (mit Grabner) – Colorado Avalanche 4:2

Philadelphia Flyers (mit Thomas Raffl) – San Jose Sharks 2:1 n.V.

Nashville Predators – Florida Panthers 4:7

Boston Bruins – Vancouver Canucks 4:3

Montreal Canadiens – St. Louis Blues 2:4

Ottawa Senators – New York Islanders 3:0

Dallas Stars – Carolina Hurricanes 5:2

Toronto Maple Leafs – Buffalo Sabres 1:3

Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning 1:4

Washington Capitals – Anaheim Ducks 6:4

Arizona Coyotes – Pittsburgh Penguins 4:3 n.V.

Edmonton Oilers – Chicago Blackhawks 1:5